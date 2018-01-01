Жажда мести (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Алекс и Сид не смогли построить карьеру в правоохранительных органах, тем не менее, эти, на первый взгляд, неудачники никогда не сидят без работы. Они выполняют тайные поручения ленивого помощника комиссар�а Ромеу, а в свободное время – шантажируют неверных мужей по заказу обманутых жен. Как вдруг на Алекса и Сида падает действительно крупное дело: в надежде выслужиться перед начальством Ромеу нанимает их следить за нагрянувшим в город наркобароном Хавьером Крузом, на хвосте у которого уже сидит спецагент ФБР. Что из этого выйдет?
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Информация
Рейтинг
6.4 IMDb
- ЛИРежиссёр
Луис
Исмаэль
- ФМАктёр
Франциско
Менезес
- ЛИАктёр
Луис
Исмаэль
- ЭААктёр
Энрике
Арсе
- ЭДАктёр
Эрик
Да Силва
- ДДАктёр
Дж.Д.
Дуарте
- ДПАктёр
Джоао
Пиреш
- ЛГАктриса
Лаура
Гальвао
- РНАктёр
Робсон
Нюнс
- КМАктриса
Кармен
Мендес
- СБАктриса
Сандра
Би
- ЛИСценарист
Луис
Исмаэль
- ДДПродюсер
Дж.Д.
Дуарте
- ЛИПродюсер
Луис
Исмаэль
- СКАктёр дубляжа
Сергей
Казаков
- АНАктёр дубляжа
Анатолий
Нокс
- АТАктёр дубляжа
Александр
Трошин
- НСАктриса дубляжа
Нана
Саркисян
- ИМАктриса дубляжа
Ирина
Маликова
- ПМКомпозитор
Педр�у
Маркеш