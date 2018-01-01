Жажда мести (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Алекс и Сид не смогли построить карьеру в правоохранительных органах, тем не менее, эти, на первый взгляд, неудачники никогда не сидят без работы. Они выполняют тайные поручения ленивого помощника комиссар�а Ромеу, а в свободное время – шантажируют неверных мужей по заказу обманутых жен. Как вдруг на Алекса и Сида падает действительно крупное дело: в надежде выслужиться перед начальством Ромеу нанимает их следить за нагрянувшим в город наркобароном Хавьером Крузом, на хвосте у которого уже сидит спецагент ФБР. Что из этого выйдет?



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