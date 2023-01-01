Игра в лифте (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Хоррор о жутком ритуале, который превращает обычный лифт в портал, ведущий в потусторонний мир. В офисном здании пропадает девушка. Согласно городской легенде, она стала жертвой загадочного ритуала: участники катаются на лифте по этажам в определенном порядке, чтобы найти портал в параллельное измерение. Главное — не открывать глаза на пятом этаже, иначе можно привлечь внимание кровожадного духа. Группа известных блогеров, ведущих канал о паранормальных явлениях, решает провести эксперимент и повторить ритуал, чтобы выполнить условия своих спонсоров. Очень скоро они понимают, что на них охотится что-то необъяснимое. Кто сможет пережить грядущий кошмар, расскажет фильм «Игра в лифте» 2023 года — смотреть онлайн его можно на Wink.
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Информация
Рейтинг
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Джино
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Бест
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Алек
Карлос
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Назарий
Демкович
- СХАктёр
Саманта
Халас
- ММАктёр
Мэдисон
Макайзек
- ВМАктриса
Верити
Маркс
- ЛСАктёр
Лиам
Стюарт-Каниган
- АХАктёр
Адам
Хертиг
- ДУАктёр
Даррен
Уолл
- ДЙСценарист
Дэвид
Йен МакКендри
- ТССценарист
Трэвис
Сеппала
- ДЛАктёр дубляжа
Д�митрий
Лунёв
- АГАктриса дубляжа
Анна
Горкина
- НМАктёр дубляжа
Никита
Моисеев
- АЗАктёр дубляжа
Артем
Затиев
- НСАктриса дубляжа
Нана
Саркисян
- БКОператор
Брэд
Кроуфорд