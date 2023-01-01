Игра в лифте
Wink
Фильмы
Игра в лифте
7.32023, Elevator Game
Ужасы90 мин18+
Райан решается на участие в пугающем ритуале, чтобы найти пропавшую сестру

Игра в лифте (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Хоррор о жутком ритуале, который превращает обычный лифт в портал, ведущий в потусторонний мир. В офисном здании пропадает девушка. Согласно городской легенде, она стала жертвой загадочного ритуала: участники катаются на лифте по этажам в определенном порядке, чтобы найти портал в параллельное измерение. Главное — не открывать глаза на пятом этаже, иначе можно привлечь внимание кровожадного духа. Группа известных блогеров, ведущих канал о паранормальных явлениях, решает провести эксперимент и повторить ритуал, чтобы выполнить условия своих спонсоров. Очень скоро они понимают, что на них охотится что-то необъяснимое. Кто сможет пережить грядущий кошмар, расскажет фильм «Игра в лифте» 2023 года — смотреть онлайн его можно на Wink.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Ужасы

Рейтинг

5.2 КиноПоиск
4.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Игра в лифте»

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