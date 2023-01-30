Хоккей навсегда (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Молодежная спортивная драма, в которой успехи и неудачи на игровом поле идут рука об руку с травлей внутри команды. Хоккей — тяжелый спорт, и Давид знает это лучше других. Переехав с родителями в новый город, парень присоединяется к команде «Волки» в роли вратаря. Но ему светит разве что скамейка запасных, пока он не докажет, что лучше действующего вратаря Мики. Товарищи по команде тоже не делают жизнь новичка легче — начав с на первый взгляд безобидных розыгрышей, они переходят к настоящему физическому и психологическому насилию. онлайн
СтранаСловакия, Латвия, Чехия
ЖанрСпортивный, Драма
КачествоFull HD
Время90 мин / 01:30
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.2 IMDb
- ТПРежиссёр
Томаш
Поленский
- ТДАктёр
Томаш
Далецкий
- ТМАктёр
Томаш
Мрвик
- МДАктёр
Михал
Длухош
- АХАктриса
Анастасия
Хохолата
- ДБАктриса
Дениза
Бискупова
- ЙВАктёр
Йиржи
Выоралек
- ВСАктриса
Власта
Сваткова
- ВВАктёр
Вацлав
Вашак
- ПДАктёр
Патрик
Дергел
- МБАктёр
Мартин
Бадура
- ИКСценарист
Ирена
Кочи
- ТПСценарист
Томаш
Поленский
- ЯУПродюсер
Ян
Унгер
- ВТАктёр дубляжа
Влад
Токарев
- ДЛАктёр дубляжа
Дмитрий
Лунёв
- Актёр дубляжа
Сергей
Анненков
- НСАктриса дубляжа
Нана
Саркисян
- АПАктриса дубляжа
Анастасия
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