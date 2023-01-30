Хоккей навсегда
Wink
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Хоккей навсегда
8.42020, Smečka
Спортивный, Драма90 мин18+

Хоккей навсегда (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Молодежная спортивная драма, в которой успехи и неудачи на игровом поле идут рука об руку с травлей внутри команды. Хоккей — тяжелый спорт, и Давид знает это лучше других. Переехав с родителями в новый город, парень присоединяется к команде «Волки» в роли вратаря. Но ему светит разве что скамейка запасных, пока он не докажет, что лучше действующего вратаря Мики. Товарищи по команде тоже не делают жизнь новичка легче — начав с на первый взгляд безобидных розыгрышей, они переходят к настоящему физическому и психологическому насилию. онлайн

Страна
Словакия, Латвия, Чехия
Жанр
Спортивный, Драма
Качество
Full HD
Время
90 мин / 01:30

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Хоккей навсегда»