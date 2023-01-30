Хоккей навсегда (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно

Молодежная спортивная драма, в которой успехи и неудачи на игровом поле идут рука об руку с травлей внутри команды. Хоккей — тяжелый спорт, и Давид знает это лучше других. Переехав с родителями в новый город, парень присоединяется к команде «Волки» в роли вратаря. Но ему светит разве что скамейка запасных, пока он не докажет, что лучше действующего вратаря Мики. Товарищи по команде тоже не делают жизнь новичка легче — начав с на первый взгляд безобидных розыгрышей, они переходят к настоящему физическому и психологическому насилию. онлайн

