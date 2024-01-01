Челюсти. Кровавый риф (фильм, 2024) смотреть онлайн

Компания лучших подруг отправляется в путешествие мечты. Но поездка оборачивается кровавым кошмаром, когда на девушек нападает огромная акула. Они оказываются отрезаны от берега, а силы и время уже на исходе



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