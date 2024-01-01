Челюсти. Кровавый риф
Wink
Фильмы
Челюсти. Кровавый риф
7.52024, Something in the Water
Триллер82 мин18+
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Челюсти. Кровавый риф (фильм, 2024) смотреть онлайн

О фильме

Компания лучших подруг отправляется в путешествие мечты. Но поездка оборачивается кровавым кошмаром, когда на девушек нападает огромная акула. Они оказываются отрезаны от берега, а силы и время уже на исходе

Челюсти смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
США, Франция, Великобритания
Жанр
Триллер
Качество
Full HD
Время
82 мин / 01:22

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа фильма «Челюсти. Кровавый риф»