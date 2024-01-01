7.52024, Something in the Water
Триллер82 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»
Челюсти. Кровавый риф (фильм, 2024) смотреть онлайн
О фильме
Компания лучших подруг отправляется в путешествие мечты. Но поездка оборачивается кровавым кошмаром, когда на девушек нападает огромная акула. Они оказываются отрезаны от берега, а силы и время уже на исходе
Челюсти смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаСША, Франция, Великобритания
ЖанрТриллер
КачествоFull HD
Время82 мин / 01:22
Рейтинг
- ХКАктёр
Хифту
Квазем
- НМАктриса
Натали
Митсон
- НРАктриса
Николь
Риеко
- ЛЛАктриса
Лорен
Лайл
- ЭШАктриса
Эллуиз
Шекспир-Харт
- ГПАктёр
Гэбриел
Превост-Такахаси
- ИЖАктриса
Индия
Жан-Жак
- ДБПродюсер
Джули
Бэйнс
- АХПродюсер
Алекс
Хэмилтон
- АЖАктриса дубляжа
Анастасия
Жаркова
- АМАктриса дубляжа
Анна
Мосолова
- Актриса дубляжа
Марина
Волкова
- АКАктриса дубляжа
Александра
Курагина
- АГАктриса дубляжа
Анна
Горкина
- ИКАктёр дубляжа
Илья
Крутояров
- НСАктриса дубляжа
Нана
Саркисян
- ВВАктриса дубляжа
Валентина
Варлашина
- Актриса дубляжа
Татьяна
Абрамова
- АРАктёр дубляжа
Александр
Ружейников
- НРОператор
Нильс
Ридц Йохансен
- АЦПереводчик
Александра
Цернант