Каспер. Легенда возвращается (фильм, 2022) смотреть онлайн

Волшебная сказка о девочке, познакомившейся с добрым призраком, заточенным в большом особняке. Элизабет и ее отцу грозит выселение за неуплату. Внезапно они узнают, что стали наследниками особняка Эховилль, расположенного неподалеку. Вскоре после того, как они приезжают в свое новое владение, Элизабет знакомится с дружелюбным привидением, запертым в местных зеркалах. Ему нужна помощь, чтобы снять проклятие коварного дракона Юто, который мечтает украсть множество душ, чтобы обрести бессмертие. Тем временем агенты по взысканию долгов требуют, чтобы особняк был отремонтирован и продан в течение месяца. Сумеет ли Элизабет справиться со всеми напастями, узнаете из фильма 2022 года «Каспер.

