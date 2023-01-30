Каспер. Легенда возвращается (фильм, 2022) смотреть онлайн

8.42022, Ghoster
Фэнтези, Приключения86 мин6+
О фильме
Волшебная сказка о девочке, познакомившейся с добрым призраком, заточенным в большом особняке. Элизабет и ее отцу грозит выселение за неуплату. Внезапно они узнают, что стали наследниками особняка Эховилль, расположенного неподалеку. Вскоре после того, как они приезжают в свое новое владение, Элизабет знакомится с дружелюбным привидением, запертым в местных зеркалах. Ему нужна помощь, чтобы снять проклятие коварного дракона Юто, который мечтает украсть множество душ, чтобы обрести бессмертие. Тем временем агенты по взысканию долгов требуют, чтобы особняк был отремонтирован и продан в течение месяца. Сумеет ли Элизабет справиться со всеми напастями, узнаете из фильма 2022 года «Каспер.
СтранаСША
ЖанрСемейный, Кино для детей, Приключения, Фэнтези
КачествоFull HD
Время86 мин / 01:26
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
3.9 IMDb
- РБРежиссёр
Райан
Беллгардт
- СПАктриса
Софи
Проктор
- ДБАктёр
Дж.Р.
Браун
- ДЭАктёр
Джош
Эскейг
- РДАктриса
Рэйчел
Дж. Уиттл
- МЛАктёр
Марлон
Лэдд
- МБАктёр
Майкл
Бёрджесс
- ДДАктёр
Дэйл
Добсон
- ДФАктёр
Джон
Фаннелл
- МИАктриса
Маккензи
Ирби
- ЗЗПродюсер
Зеус
Замани
- НСАктриса дубляжа
Нана
Саркисян
- ГНАктёр дубляжа
Геннадий
Новиков
- АЗАктёр дубляжа
Артем
Затиев
- АНАктриса дубляжа
Алия
Насырова
- ЕТАктёр дубляжа
Евгений
Толоконников
- АБХудожница
Алисса
Блэр Коутон
- БВОператор
Брайан
Вилим