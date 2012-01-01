Геймеры (сериал, 2012) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Восьмисерийный сериал продолжает и развивает историю кинодилогии Павла Санаева «На игре». Кто-то из прежних героев погиб, кто-то попал в тюрьму - а значит таинственным высокопоставленным силам нужны новые идеальные солдаты для выполнения их античеловеческих планов. За дело готов взяться только Док. Он жив, он жаждет мести и готов на всe. Ничего не изменилось. Люди для Дока – грязь, а человеческая жизнь – ничто. Док набирает новичков, способных заменить прежний отряд, и единственный способ остановить его – собрать остатки старой команды. Эта задача выглядит неразрешимой: Вампир и Рита в тюрьме, а Ян и Комар в бегах. У каждого персонажа свои задачи, у каждого поступка – своя предыстория. Здесь будет всe: фантастические перипетии и неожиданно светлые намерения, жестокие столкновения и безудержные страхи. Сменяя друг друга, закрутятся в штопор реальные и фантазийные ситуации.



Сериал Геймеры 1 сезон 1 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.