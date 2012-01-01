Геймеры (сериал, 2012) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
- 16+47 мин
Геймеры
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+48 мин
Геймеры
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 16+48 мин
Геймеры
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 16+48 мин
Геймеры
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 16+49 мин
Геймеры
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 16+48 мин
Геймеры
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 16+48 мин
Геймеры
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 16+49 мин
Геймеры
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
О сериале
Восьмисерийный сериал продолжает и развивает историю кинодилогии Павла Санаева «На игре». Кто-то из прежних героев погиб, кто-то попал в тюрьму - а значит таинственным высокопоставленным силам нужны новые идеальные солдаты для выполнения их античеловеческих планов. За дело готов взяться только Док. Он жив, он жаждет мести и готов на всe. Ничего не изменилось. Люди для Дока – грязь, а человеческая жизнь – ничто. Док набирает новичков, способных заменить прежний отряд, и единственный способ остановить его – собрать остатки старой команды. Эта задача выглядит неразрешимой: Вампир и Рита в тюрьме, а Ян и Комар в бегах. У каждого персонажа свои задачи, у каждого поступка – своя предыстория. Здесь будет всe: фантастические перипетии и неожиданно светлые намерения, жестокие столкновения и безудержные страхи. Сменяя друг друга, закрутятся в штопор реальные и фантазийные ситуации.
СтранаРоссия
ЖанрБоевик, Приключения
КачествоSD
Время46 мин / 00:46
Рейтинг
- МШРежиссёр
Михаил
Шевчук
- Актёр
Сергей
Чирков
- Актёр
Павел
Прилучный
- Актриса
Агата
Муцениеце
- НСАктёр
Нодар
Сирадзе
- ЕХАктёр
Евгений
Харланов
- Актёр
Борис
Тенин
- ЮКАктёр
Юрий
Кригер
- ССАктёр
Сергей
Сериков
- АВАктриса
Анна
Васильева-Абрамович
- СИАктриса
Светлана
Изотова
- МШСценарист
Михаил
Шевчук
- ЕПСценарист
Екатерина
Плачкова
- Сценарист
Вячеслав
Муругов
- Продюсер
Вячеслав
Муругов
- ЮОПродюсер
Юрий
Обухов
- Продюсер
Алексей
Рязанцев
- РКПродюсер
Ростислав
Кривицкий
- ВШХудожник
Виктор
Шмелев
- АСМонтажёр
Александр
Смирнов
- АСМонтажёр
Алексей
Смирнов
- ОМОператор
Олег
Мощелков
- ССКомпозитор
Сергей
Сысоев