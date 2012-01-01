Геймеры. Сезон 1. Серия 1
Геймеры (сериал, 2012) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Боевик, Приключения16+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Восьмисерийный сериал продолжает и развивает историю кинодилогии Павла Санаева «На игре». Кто-то из прежних героев погиб, кто-то попал в тюрьму - а значит таинственным высокопоставленным силам нужны новые идеальные солдаты для выполнения их античеловеческих планов. За дело готов взяться только Док. Он жив, он жаждет мести и готов на всe. Ничего не изменилось. Люди для Дока – грязь, а человеческая жизнь – ничто. Док набирает новичков, способных заменить прежний отряд, и единственный способ остановить его – собрать остатки старой команды. Эта задача выглядит неразрешимой: Вампир и Рита в тюрьме, а Ян и Комар в бегах. У каждого персонажа свои задачи, у каждого поступка – своя предыстория. Здесь будет всe: фантастические перипетии и неожиданно светлые намерения, жестокие столкновения и безудержные страхи. Сменяя друг друга, закрутятся в штопор реальные и фантазийные ситуации.

Страна
Россия
Жанр
Боевик, Приключения
Качество
SD
Время
46 мин / 00:46

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
4.3 IMDb

