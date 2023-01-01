Биография

Борис Тенин — российский актер театра и кино. Родился в Москве 20 ноября 1969 года. Борис — внук актрисы Галиной Степановой и Народного артиста СССР Бориса Тенина. После школы будущий кинодеятель поступил в РАТИ, который окончил в 1996 году. Сразу после получения диплома он вошел в труппу Московского театра Сатиры, в котором проработал вплоть до 2008 года. Первым опытом Бориса Тенинав кино стал фильм 1986 года «Была не была». С 2005 года он активно снимается в сериалах, среди которых «Геймеры», «Маргоша», «Вызов», «Городские шпионы» и «Небо в огне». Известен по образу Лебедева из дилогии «На игре» Павла Санаева.