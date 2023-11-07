Василий запомнился зрителям как исполнитель одной из главных ролей в фильме Александра Атанесяна «Сволочи», а также по сериалу «Громовы» и главной роли в «Ранетках» на СТС. Актер получил и международное признание. За свой кинодебют в фильме «Ангел на обочине» он получил престижную американскую премию Young Artist Awards.



Фильм-память расскажет об удивительной судьбе актера.

Зрители смогут увидеть последний съемочный день актера на площадке сериала «Ранетки», воспоминания о нем его коллег, друзей и близких людей

