WinkСериалыКостя — Вера1-й сезон5-я серия
9.12024, Костя — Вера. Сезон 1. Серия 5
Комедии18+
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Костя — Вера 1 сезон 5 серия смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+24 мин
Костя — Вера
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+25 мин
Костя — Вера
Сезон 1 Серия 2
- 18+25 мин
Костя — Вера
Сезон 1 Серия 3
- 18+25 мин
Костя — Вера
Сезон 1 Серия 4
- 18+25 мин
Костя — Вера
Сезон 1 Серия 5
- 18+25 мин
Костя — Вера
Сезон 1 Серия 6
- 18+25 мин
Костя — Вера
Сезон 1 Серия 7
- 18+25 мин
Костя — Вера
Сезон 1 Серия 8
- 18+25 мин
Костя — Вера
Сезон 1 Серия 9
- 18+25 мин
Костя — Вера
Сезон 1 Серия 10
- 18+24 мин
Костя — Вера
Сезон 1 Серия 11
- 18+25 мин
Костя — Вера
Сезон 1 Серия 12
- 18+25 мин
Костя — Вера
Сезон 1 Серия 13
- 18+25 мин
Костя — Вера
Сезон 1 Серия 14
- 18+24 мин
Костя — Вера
Сезон 1 Серия 15
- 18+25 мин
Костя — Вера
Сезон 1 Серия 16
- 18+25 мин
Костя — Вера
Сезон 1 Серия 17
Сюжет
После ухода главы семейства Николая Петровича Костя и Вера с детьми переезжают в новую квартиру, а Галина Ивановна — на дачу. Тем временем поиск себя вынуждает Лёню перебраться сначала к матери, а потом и к младшему брату. Жилплощадь с Ворониными разделит и жених Маши Сергей. Простой парень из провинции не по душе Косте, и теперь уже он, как Галина Ивановна в своё время, ищет недостатки у будущего зятя, чтобы избавиться от незавидной партии для дочери.
Сериал Костя — Вера 1 сезон 5 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
- АРРежиссёр
Артур
Румынский
- Актёр
Георгий
Дронов
- СДАктёр
Станислав
Дужников
- ННАктёр
Николай
Новосёлов
- АФАктриса
Анна
Фроловцева
- ММАктриса
Мария
Морозова
- АРАктриса
Адила
Рагимова
- ЕБАктриса
Елена
Бирюкова
- Актриса
Юлия
Куварзина
- ВЧАктриса
Вера
Чернявская
- Актёр
Константин
Карасик
- Актёр
Борис
Клюев
- Актриса
Екатерина
Волкова
- СКСценарист
Сергей
Кондрашин
- АССценарист
Анна
Сухих
- ЖССценарист
Женя
Саргина
- АССценарист
Александра
Стрижевская
- Продюсер
Михаил
Россолько
- Продюсер
Максим
Рыбаков
- Продюсер
Антон
Федотов
- Продюсер
Владимир
Неклюдов
- Продюсер
Елена
Гудкова
- Продюсер
Владимир
Утин
- АПХудожник
Андрей
Пасечников
- АХОператор
Антон
Хмельков