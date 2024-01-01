Костя — Вера 1 сезон 7 серия смотреть онлайн

Сюжет

После ухода главы семейства Николая Петровича Костя и Вера с детьми переезжают в новую квартиру, а Галина Ивановна — на дачу. Тем временем поиск себя вынуждает Лёню перебраться сначала к матери, а потом и к младшему брату. Жилплощадь с Ворониными разделит и жених Маши Сергей. Простой парень из провинции не по душе Косте, и теперь уже он, как Галина Ивановна в своё время, ищет недостатки у будущего зятя, чтобы избавиться от незавидной партии для дочери.



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