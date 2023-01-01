Костя — Вера 1 сезон смотреть онлайн

Сюжет

Семья Ворониных возвращается на экраны: сериал «Костя — Вера» — 1 сезон продолжает историю большой семьи, теперь и с подрастающим поколением.



После событий последнего сезона сериала «Воронины» семейство разъехалось кто куда. Костя и Вера вместе с детьми переехали в более просторную квартиру. Галина Ивановна предпочла шумному городу размеренную жизнь в сельской местности и отправилась жить на дачу, а Леня переживает очередной психологический кризис, попеременно меняя место жительства и то и дело останавливаясь у родственников. Дочь Кости и Веры, Мария, стала уже совсем взрослой. Она решает познакомить родителей с возлюбленным, но Костя принимает парня без энтузиазма.



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