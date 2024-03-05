Шифр. Сезон 4
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4-й сезон

Шифр (сериал, 2024) сезон 4 смотреть онлайн

9.42024, Шифр. Сезон 4 16 серий
Детектив18+
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Сезоны и серии

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О сериале

Долгожданное продолжение атмосферного детектива с Марьяной Спивак и Екатериной Вилковой о четырех девушках, борющихся с преступностью в Москве в 1950-х годах. Не пропустите «Шифр» — 4 сезон смотреть без рекламы онлайн можно на нашем видеосервисе.

В четвертом сезоне мы вновь окунемся в захватывающую историю боевых подруг, которые во время войны служили в специальном отделе ГРУ. Теперь они занимаются расследованием сложных преступлений, стараясь найти баланс между своей профессиональной деятельностью и личной жизнью. Подполковника Проскурина увольняют из спецслужб, а девушек переводят в особый аналитический отдел. Им сразу же поручают новое задание — отправиться в Кисловодск и раскрыть тайну гибели местного политика.

Смогут ли бывшие разведчицы успешно выполнить эту миссию, узнаете в ретро-детективе «Шифр» — сериал смотреть онлайн в хорошем качестве можно прямо сейчас на видеопортале Wink!

Страна
Россия
Жанр
Детектив

Рейтинг

8.4 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Шифр»