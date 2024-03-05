Шифр (сериал, 2024) сезон 4 смотреть онлайн
- 18+51 мин
Шифр
Сезон 4 Серия 1
- 18+50 мин
Шифр
Сезон 4 Серия 2
- 18+51 мин
Шифр
Сезон 4 Серия 3
- 18+53 мин
Шифр
Сезон 4 Серия 4
- 18+52 мин
Шифр
Сезон 4 Серия 5
- 18+52 мин
Шифр
Сезон 4 Серия 6
- 18+53 мин
Шифр
Сезон 4 Серия 7
- 18+55 мин
Шифр
Сезон 4 Серия 8
- 18+52 мин
Шифр
Сезон 4 Серия 9
- 18+52 мин
Шифр
Сезон 4 Серия 10
- 18+51 мин
Шифр
Сезон 4 Серия 11
- 18+50 мин
Шифр
Сезон 4 Серия 12
- 18+53 мин
Шифр
Сезон 4 Серия 13
- 18+56 мин
Шифр
Сезон 4 Серия 14
- 18+53 мин
Шифр
Сезон 4 Серия 15
- 18+60 мин
Шифр
Сезон 4 Серия 16
О сериале
Долгожданное продолжение атмосферного детектива с Марьяной Спивак и Екатериной Вилковой о четырех девушках, борющихся с преступностью в Москве в 1950-х годах. Не пропустите «Шифр» — 4 сезон смотреть без рекламы онлайн можно на нашем видеосервисе.
В четвертом сезоне мы вновь окунемся в захватывающую историю боевых подруг, которые во время войны служили в специальном отделе ГРУ. Теперь они занимаются расследованием сложных преступлений, стараясь найти баланс между своей профессиональной деятельностью и личной жизнью. Подполковника Проскурина увольняют из спецслужб, а девушек переводят в особый аналитический отдел. Им сразу же поручают новое задание — отправиться в Кисловодск и раскрыть тайну гибели местного политика.
Смогут ли бывшие разведчицы успешно выполнить эту миссию, узнаете в ретро-детективе «Шифр» — сериал смотреть онлайн в хорошем качестве можно прямо сейчас на видеопортале Wink!
Рейтинг
- ВСРежиссёр
Вера
Сторожева
- ОГРежиссёр
Ольга
Гнедич
- Актриса
Марьяна
Спивак
- Актриса
Екатерина
Вилкова
- ЯДАктриса
Яна
Дюбуи
- Актриса
Елена
Панова
- Актёр
Сергей
Пускепалис
- МЕАктёр
Михаил
Евланов
- Актёр
Олег
Гаас
- Актёр
Дмитрий
Мазуров
- Актёр
Виктор
Добронравов
- Актёр
Виктор
Конухин
- ОГСценарист
Ольга
Гнедич
- ОЖСценарист
Ольга
Жукова
- Сценарист
Дмитрий
Абезяев
- Продюсер
Владимир
Утин
- Продюсер
Михаил
Россолько
- ВППродюсер
Вера
Папонова
- ДФПродюсер
Денис
Фролов
- ВПХудожница
Валерия
Попова
- СФХудожник
Сергей
Филенко
- РХХудожница
Регина
Хомская
- МИОператор
Михаил
Искандаров
- ЮПКомпозитор
Юрий
Потеенко