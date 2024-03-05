Долгожданное продолжение атмосферного детектива с Марьяной Спивак и Екатериной Вилковой о четырех девушках, борющихся с преступностью в Москве в 1950-х годах. Не пропустите «Шифр» — 4 сезон смотреть без рекламы онлайн можно на нашем видеосервисе.



В четвертом сезоне мы вновь окунемся в захватывающую историю боевых подруг, которые во время войны служили в специальном отделе ГРУ. Теперь они занимаются расследованием сложных преступлений, стараясь найти баланс между своей профессиональной деятельностью и личной жизнью. Подполковника Проскурина увольняют из спецслужб, а девушек переводят в особый аналитический отдел. Им сразу же поручают новое задание — отправиться в Кисловодск и раскрыть тайну гибели местного политика.



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