Шифр (сериал, 2024) сезон 4 серия 6 смотреть онлайн
О сериале
Внешность обманчива: четыре московских леди возвращаются к секретной работе ради спасения одной из подруг. Екатерина Вилкова в сериале о тайнах Москвы 1950-х.
Ирина, Софья, Анна и Катерина дружат со времен войны. Эти милые женщины ведут обычную жизнь, но познакомились они, работая шифровальщицами в специальном отделе ГРУ. Все меняется, когда одну из них обвиняют в преступлении — убийстве полковника. Подруги объединяются, чтобы разгадать тайну его смерти и спасти невиновную Анну от наказания. Благодаря своим невероятным талантам женщины способны узнать правду.
Куда приведет подруг тайное расследование и кто окажется убийцей? Следите за приключениями девушек в сериале «Шифр». Смотреть онлайн в хорошем качестве сериал 2018 года можно на платформе Wink.
Сериал Шифр 4 сезон 6 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
- ВСРежиссёр
Вера
Сторожева
- ОГРежиссёр
Ольга
Гнедич
- Актриса
Марьяна
Спивак
- Актриса
Екатерина
Вилкова
- ЯДАктриса
Яна
Дюбуи
- Актриса
Елена
Панова
- Актёр
Сергей
Пускепалис
- МЕАктёр
Михаил
Евланов
- Актёр
Олег
Гаас
- Актёр
Дмитрий
Мазуров
- Актёр
Виктор
Добронравов
- Актёр
Виктор
Конухин
- ОГСценарист
Ольга
Гнедич
- ОЖСценарист
Ольга
Жукова
- Сценарист
Дмитрий
Абезяев
- Продюсер
Владимир
Утин
- Продюсер
Михаил
Россолько
- ВППродюсер
Вера
Папонова
- ДФПродюсер
Денис
Фролов
- ВПХудожница
Валерия
Попова
- СФХудожник
Сергей
Филенко
- РХХудожница
Регина
Хомская
- МИОператор
Михаил
Искандаров
- ЮПКомпозитор
Юрий
Потеенко