Шифр (сериал, 2024) сезон 4 серия 14 смотреть онлайн

Шифр. Сезон 4. Серия 14
Шифр
4-й сезон
14-я серия
9.42024, Шифр. Сезон 4. Серия 14
Детектив16+
О сериале

Внешность обманчива: четыре московских леди возвращаются к секретной работе ради спасения одной из подруг. Екатерина Вилкова в сериале о тайнах Москвы 1950-х.

Ирина, Софья, Анна и Катерина дружат со времен войны. Эти милые женщины ведут обычную жизнь, но познакомились они, работая шифровальщицами в специальном отделе ГРУ. Все меняется, когда одну из них обвиняют в преступлении — убийстве полковника. Подруги объединяются, чтобы разгадать тайну его смерти и спасти невиновную Анну от наказания. Благодаря своим невероятным талантам женщины способны узнать правду.

Куда приведет подруг тайное расследование и кто окажется убийцей? Следите за приключениями девушек в сериале «Шифр». Смотреть онлайн в хорошем качестве сериал 2018 года можно на платформе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Время
55 мин / 00:55

Рейтинг

8.5 КиноПоиск
7.5 IMDb

