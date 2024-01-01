Шифр (сериал, 2024) сезон 4 серия 3 смотреть онлайн

Внешность обманчива: четыре московских леди возвращаются к секретной работе ради спасения одной из подруг. Екатерина Вилкова в сериале о тайнах Москвы 1950-х.



Ирина, Софья, Анна и Катерина дружат со времен войны. Эти милые женщины ведут обычную жизнь, но познакомились они, работая шифровальщицами в специальном отделе ГРУ. Все меняется, когда одну из них обвиняют в преступлении — убийстве полковника. Подруги объединяются, чтобы разгадать тайну его смерти и спасти невиновную Анну от наказания. Благодаря своим невероятным талантам женщины способны узнать правду.



Куда приведет подруг тайное расследование и кто окажется убийцей?



Сериал Шифр 4 сезон 3 серия