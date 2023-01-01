Шифр (сериал, 2020) сезон 2 смотреть онлайн

Сюжет

Четырех одаренных шифровальщиц ждут новые расследования и новые передряги в личной жизни. «Шифр» — сериал, 2 сезон которого можно смотреть на Wink в хорошем качестве онлайн.



Софья, Ирина, Катерина и Анна пытаются разобраться в убийстве фронтового фотографа, несмотря на протесты начальника МУРа Константина Проскурина. Тем временем у каждой из них сложности на личном фронте. Муж Ирины нашел себе молодую любовницу. Анна продолжает искать настоящую любовь. Соне предстоит выяснять отношения со свекровью, неожиданно переехавшей к ней с мужем.



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