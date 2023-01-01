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Шифр
2-й сезон

Шифр (сериал, 2020) сезон 2 смотреть онлайн

9.42020, Шифр. Сезон 2 16 серий
Детективы16+

Сезоны и серии

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Сюжет

Четырех одаренных шифровальщиц ждут новые расследования и новые передряги в личной жизни. «Шифр» — сериал, 2 сезон которого можно смотреть на Wink в хорошем качестве онлайн.

Софья, Ирина, Катерина и Анна пытаются разобраться в убийстве фронтового фотографа, несмотря на протесты начальника МУРа Константина Проскурина. Тем временем у каждой из них сложности на личном фронте. Муж Ирины нашел себе молодую любовницу. Анна продолжает искать настоящую любовь. Соне предстоит выяснять отношения со свекровью, неожиданно переехавшей к ней с мужем.

Смогут ли героини найти правильный баланс между расследованиями и собственными проблемами? Заходите на Wink, чтобы смотреть сериал «Шифр» — 2 сезон ждет вас в отличном качестве.

Сериал Шифр 2 сезон смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Россия
Жанры
Детективы

Рейтинг

8.5 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Шифр»

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