Шифр (сериал, 2020) сезон 2 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Шифр. Сезон 2. Серия 1
Шифр
2-й сезон
1-я серия
9.42020, Шифр. Сезон 2. Серия 1
Детектив16+

Четырех одаренных шифровальщиц ждут новые расследования и новые передряги в личной жизни – история продолжается во 2 сезоне сериала «Шифр», который можно смотреть на Wink в хорошем качестве онлайн. Софья, Ирина, Катерина и Анна пытаются разобраться в убийстве фронтового фотографа, несмотря на протесты начальника МУРа Константина Проскурина. Тем временем у каждой из них сложности на личном фронте. Муж Ирины нашел себе молодую любовницу. Анна продолжает искать настоящую любовь. Соне предстоит выяснять отношения со свекровью, неожиданно переехавшей к ней с мужем. Смогут ли героини найти правильный баланс между расследованиями и собственными проблемами, узнаете, посмотрев онлайн сериал «Шифр» на Wink.

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Качество
Full HD
Время
50 мин / 00:50

Рейтинг

8.5 КиноПоиск
7.5 IMDb

