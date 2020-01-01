Шифр (сериал, 2020) сезон 2 серия 5 смотреть онлайн бесплатно
О сериале
Четырех одаренных шифровальщиц ждут новые расследования и новые передряги в личной жизни – история продолжается во 2 сезоне сериала «Шифр», который можно смотреть на Wink в хорошем качестве онлайн. Софья, Ирина, Катерина и Анна пытаются разобраться в убийстве фронтового фотографа, несмотря на протесты начальника МУРа Константина Проскурина. Тем временем у каждой из них сложности на личном фронте. Муж Ирины нашел себе молодую любовницу. Анна продолжает искать настоящую любовь. Соне предстоит выяснять отношения со свекровью, неожиданно переехавшей к ней с мужем. Смогут ли героини найти правильный баланс между расследованиями и собственными проблемами, узнаете, посмотрев онлайн сериал «Шифр» на Wink.
Сериал Шифр 2 сезон 5 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
