Шифр (сериал, 2018) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно
О сериале
Бывшие шифровальщицы с незаурядными аналитическими способностями берутся за дела, с которыми не может справиться никто, кроме них. 1 сезон сериала Веры Сторожевой «Шифр» расскажет, почему главные героини решили снова объединить свои силы и умения в мирное время – смотрите его на Wink онлайн. Анна, бывшая шифровальщица ГРУ, работает официанткой в ресторане – после войны ее уникальные навыки оказались не нужны. Однажды в заведении находят труп полковника Елисеева – знакомого Анны. Именно она и попадает под подозрение. Пытаясь восстановить свое честное имя, Анна просит о помощи своих подруг по службе – Катерину, Софью и Ирину. Все они, хоть и вернулись к гражданской жизни и «женским» профессиям, готовы вновь применить свои уникальные навыки в расследовании. О необычных делах, с которыми предстоит столкнуться героиням, расскажет сериал «Шифр», доступный к просмотру онлайн и в хорошем качестве в видеосервисе Wink.
