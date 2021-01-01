Шифр (сериал, 2021) сезон 3 серия 12 смотреть онлайн бесплатно

Бывшие шифровальщицы отправляются на Кавказ отпраздновать свадьбу, но отдых оказывается испорчен очередным убийством. Следите за их новыми делами в 3 сезоне «Шифра» – онлайн и в хорошем качестве на Wink. Анна, приняв предложение руки и сердца Проскурина, приглашает Ирину и Катерину в Минеральные Воды на свадьбу. Но смерть Михеева, старого знакомого Анны, с которым они работали в ГРУ, ставит крест на их миролюбивых планах. Возможно, убийство как-то связано с немецким кодом, который Михеев просил помочь расшифровать. Посмотреть, как героини будут распутывать новый клубок тайн, можно в сериале «Шифр» онлайн в сервисе Wink.



