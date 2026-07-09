Голицын (сериал, 2026) сезон 1 смотреть онлайн
2026, Голицын. Сезон 1 1 серия
Драма, Исторический18+
Этот сезон пока недоступен
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О сериале
Конец XIX века. Из-за конфликта с отцом, молодой князь Лев Голицын, впервые оказывается в Петербурге. Он ничего не знает о России. Но России суждено узнать о нем. Голицыну предстоит найти настоящую любовь, обрести верных друзей и непримиримых врагов, отыскать свое предназначение и пройти путь от безвестного юноши до гордости нации. Князь Голицын стал помехой иностранным виноторговцам, не желающим терять монополию на российском рынке и коррумпированным чиновникам. Однако Лев Голицын не из тех, кто отступает от задуманного, даже если придется заплатить за это очень высокую цену.
СтранаРоссия
ЖанрИсторический, Драма
Рейтинг
- СЧРежиссёр
Сергей
Чекалов
- Актёр
Данила
Козловский
- Актриса
Светлана
Иванова
- Актриса
Ксения
Кутепова
- Актёр
Антон
Шагин
- Актёр
Сергей
Лавыгин
- ЕВАктриса
Екатерина
Воронина
- СВАктёр
Сергей
Волков
- АОАктриса
Алла
Онофер
- ММАктёр
Максим
Матузный
- Актриса
Анастасия
Красовская
- Актёр
Никита
Тарасов
- ВЗАктёр
Воля
Завитаев
- СБАктриса
Светлана
Божатова
- ЛРАктриса
Лукерья
Риммен
- ПБАктриса
Полина
Белова
- АГАктёр
Андрей
Гальченко
- Актёр
Сергей
Яценюк
- ЭААктриса
Эврика
Аллавердонц
- КВАктриса
Катерина
Васильева
- КААктёр
Кямран
Агабалаев
- ДМАктёр
Дирк
Мартенс
- ПБАктёр
Пьер
Бурель
- АНАктёр
Андрей
Некрасов
- РСАктёр
Рамиль
Сабитов
- ЛТАктёр
Леон
Тафара
- АСАктёр
Александр
Серов-Останкинский
- Актёр
Сергей
Барковский
- Актёр
Никита
Худяков
- ВКАктриса
Варвара
Комарова
- Актёр
Владислав
Ветров
- ГКАктёр
Глеб
Кулаков
- ГКАктриса
Галина
Кашковская
- ЯНСценарист
Ясна
Нагдалиева
- Продюсер
Антон
Володькин
- Продюсер
Александр
Косарим
- КСПродюсер
Ксения
Савельева
- ММПродюсер
Маргарита
Мигранова
- АЗПродюсер
Антон
Златопольский
- Продюсер
Михаил
Россолько
- Продюсер
Фёдор
Бондарчук
- Продюсер
Дмитрий
Табарчук
- Продюсер
Илья
Кнапский
- МОПродюсер
Мария
Огнева
- Продюсер
Анна
Крутий
- НКХудожница
Назик
Каспарова
- Оператор
Станислав
Шарков