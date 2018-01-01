Wink
Петрополис
Актёры и съёмочная группа фильма «Петрополис»

Режиссёры

Валерий Фокин

Режиссёр

Актёры

Антон Шагин

АктёрВладимир Огнев
Юлия Снигирь

АктрисаАнна
Владимир Кошевой

АктёрМанн
Один Ланд Байрон

Odin Lund Biron
АктёрФилип Грэм
Джунсуке Киносита

Junsuke Kinoshita
АктёрОзири
Роман Мелдерс

АктёрСын Владимира
Дэниел Барнс

АктёрКоллега
Ричард Ли Вилсон

АктёрПрезидент США
Марко Динелли

АктёрПрезидент Франции
Игорь Ким

Актёрспецагент
Сесиль Плеже

АктрисаШеф
Марина Игнатова

АктрисаГенсек ООН
Лиза Мартинес

АктрисаНаталья Бард
Жорж Девдариани

Georges Devdariani
АктёрКанцлер Германии
Эдвард Опп

АктёрПремьер-министр Великобритании
Константин Колесник

АктёрПрезидент России
Чжан Вэньхао

АктёрПредседатель Китая
Эштон Крейг

АктёрВрач
Джонатан Солвей

Jonathan Salway
АктёрАлек Джонс
Оливье Сиу

Olivier Siou
АктёрАнибал Сильва
Себастьян Сисак

Sebastien Sisak
АктёрЛео Франкетти
Пьер Бурель

АктёрДеррида
София Чжоу

АктрисаЦысинь
Александр Кузнецов

Актёрсотрудник ФСО

Сценаристы

Кирилл Фокин

Сценарист

Продюсеры

Валерий Фокин

Продюсер
Ренат Давлетьяров

Продюсер
Григорий Подземельный

Продюсер
Артём Виткин

Продюсер

Монтажёры

Ольга Гриншпун

Монтажёр

Операторы

Илья Овсенев

Оператор

Композиторы

Иван Волков

Композитор