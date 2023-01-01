Богатые и знаменитые
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Богатые и знаменитые

Богатые и знаменитые (сериал, 2012) смотреть онлайн бесплатно

2012, Богатые и знаменитые 2 сезона
ТВ-шоу16+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Информационный сериал о жизни звезд. Разводы, свадьбы, дети, увлечения, отдых и автомобили, роли в кино и концерты, домашние питомцы и многое другое из жизни гламурных и эпатажных звeзд российского и зарубежного кино и шоу-бизнеса – богатых и знаменитых. Вместе с корреспондентами ты побываешь на всех значимых тусовках, слетаешь на гастроли звезд и даже зайдешь к ним в гости.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
ТВ-шоу

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