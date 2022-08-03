Богатые и знаменитые (сериал, 2012) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн бесплатно

Богатые и знаменитые. Серия 10
Богатые и знаменитые
1-й сезон
10-я серия

Богатые и знаменитые (сериал, 2012) сезон 1 серия 10

2012, Богатые и знаменитые. Серия 10
ТВ-шоу16+

1-й сезон

Информационный сериал о жизни звезд. Разводы, свадьбы, дети, увлечения, отдых и автомобили, роли в кино и концерты, домашние питомцы и многое другое из жизни гламурных и эпатажных звeзд российского и зарубежного кино и шоу-бизнеса – богатых и знаменитых. Вместе с корреспондентами ты побываешь на всех значимых тусовках, слетаешь на гастроли звезд и даже зайдешь к ним в гости.

Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу
Качество
SD
Время
24 мин / 00:24

