О чем говорят незнакомцы (фильм, 2023) смотреть онлайн

8.42023, Bajo terapia
Комедия, Драма88 мин18+
Три семейные пары участвуют в психологическом эксперименте. Испанская комедия в духе «Идеальных незнакомцев»
Испанское драмеди о трех семейных парах, которые оказываются на экспериментальном психотерапевтическом сеансе. Психотерапия не обходится без специалиста, направляющего пациентов. По крайней мере так думали участники странного эксперимента — всех их пригласила на групповой сеанс Антония, семейный психотерапевт. Три пары не знают друг друга, но уже долгое время посещают терапию, чтобы разобраться в себе. На этот раз Антония не пришла, но оставила вместо себя пронумерованные конверты с заданиями. Поначалу они кажутся простыми — познакомиться, поделиться историями о жизни. Но постепенно задачи становятся все более изощренными и требуют от пришедших откровений, к которым они не готовы. В чем цель необычного сеанса и смогут ли участники сохранить свои отношения? Смотреть «О чем говорят незнакомцы», фильм 2023 года, можно онлайн на нашем сервисе Wink.

Страна
Испания
Жанр
Комедия, Драма
Качество
Full HD
Время
88 мин / 01:28

7.6 КиноПоиск
6.8 IMDb

