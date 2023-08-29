О чем говорят незнакомцы (фильм, 2023) смотреть онлайн

Испанское драмеди о трех семейных парах, которые оказываются на экспериментальном психотерапевтическом сеансе. Психотерапия не обходится без специалиста, направляющего пациентов. По крайней мере так думали участники странного эксперимента — всех их пригласила на групповой сеанс Антония, семейный психотерапевт. Три пары не знают друг друга, но уже долгое время посещают терапию, чтобы разобраться в себе. На этот раз Антония не пришла, но оставила вместо себя пронумерованные конверты с заданиями. Поначалу они кажутся простыми — познакомиться, поделиться историями о жизни. Но постепенно задачи становятся все более изощренными и требуют от пришедших откровений, к которым они не готовы. В чем цель необычного сеанса и смогут ли участники сохранить свои отношения? Смотреть «О чем говорят незнакомцы», фильм 2023 года, можно онлайн на нашем сервисе Wink.

