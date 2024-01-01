Виртуальная реальность (фильм, 2024) смотреть онлайн

Сюжет

Затаившая злобу на близких друзей женщина разыгрывает сценарии мести в виртуальной реальности, но игра заходит слишком далеко. Сатирический триллер о том, как опасно предаваться фантазиям.



Год назад на вечеринке в честь Дня труда Нора потеряла дочь — девочка утонула в бассейне, несмотря на то, что вокруг было много людей. Теперь Нора изо всех сил пытается справиться с травмой при помощи новых технологий. Надев очки виртуальной реальности, она получает возможность провести время с дочерью и пройти пять стадий принятия горя. Но однажды Нора узнает, что ее друзья собираются на отдых в доме у озера — как раз в годовщину трагедии. Позвали почти всех, кто был у бассейна в тот злополучный день, даже мужа Норы, с которым она разошлась. Возмущенная женщина требует, чтобы на новой сессии виртуальной терапии ее отправили не на безобидное наблюдение за птицами, а к ненавистным друзьям. Для них она собирается устроить незабываемый отдых — с кровью и смертями. Но так ли сильно симуляция отличается от реальной жизни?



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