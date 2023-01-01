Биография

Алек Мапа — американский актер, комик и писатель. Родился в Сан-Франциско 10 июля 1965 года. Будущий актер учился в средней школе Джорджа Вашингтона. В старшей школе он сыграл Рэндольфа Макафи в постановке «Прощай, Берди». На старших курсах Мапа участвовали в постановках «Кабаре» и «Харви», в которых играл главные роли. Один из сценаристов сериала «Половинка и половинка». На счету Алека Мапы свыше 80 кинопроектов. Известен по ролям в таких фильмах и сериалах, как боевики «Шпионские игры», «В ринге только девушки», комедии «Половинка и половинка», «В шоу только девушки», «Сокровища Бетховена», «Очень противная свадьба», драма «Истина в любви», мюзикл «Шикарное приключение Шарпей», короткометражка «Победитель получает все» и романтическая драмеди «Дрянные старушки».