Иллюзия побега (фильм, 2023) смотреть онлайн

Датский психологический триллер о супружеской паре, повстречавшей в лесу зловещих двойников. Тейт и Стине живут и работают в Копенгагене: он – редактор на радио, она – журналистка. Устав от суеты мегаполиса, они решают на год поселиться в лесной глуши, подальше от цифровизации и цивилизации. Впрочем, полностью обрывать связь с социумом супруги не собираются – хронику своего эксперимента они начинают записывать в подкасте для радиостанции Тейта. А вскоре выясняется, что у героев, которым обещали полное уединение, все-таки есть соседи. На другом берегу озера, рядом с которым расположен дом Тейта и Стине, проживают муж с женой, до ужаса похожие на них самих. Чем обернется встреча двойников?

