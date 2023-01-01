Иви
Wink
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Иви
6.02023, EVIE (Evil has a New Name)
Ужасы, Детективы79 мин18+
Юная Иви находит на берегу моря проклятый талисман, который хранит древнее зло. Фолк-хоррор по кельтским мифам

Иви (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Основанный на кельтских мифах фолк-хоррор о девушке, характер которой меняется до неузнаваемости, когда она находит талисман со странным символом.

Однажды маленькая Иви играла у моря со старшим братом Тони под присмотром матери. Когда дети остались одни, внимание Иви привлек странный шепот. Следуя его зову, она нашла загадочный талисман. Что случилось в тот день, Иви надолго забудет, но это оставит отпечаток на всей ее жизни. Маленькая и добрая девочка превращается в агрессивного и злобного подростка, которого избегают одноклассники и опасаются родители. Уже взрослая Иви работает в колл-центре страховой компании, много пьет и испытывает проблемы в личной жизни. Вернувшись в родной дом на берегу и воссоединившись с братом Тони, ставшим писателем фэнтези-романов, Иви пытается понять, что же случилось в тот далекий день и почему их семья развалилась.

Погрузиться в ее тайны поможет фильм «Иви» 2023 года, который можно смотреть онлайн на Wink.

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Информация

Страна
Великобритания
Качество
Full HD
Жанры
Ужасы, Детективы

Рейтинг

4.4 КиноПоиск
3.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Иви»

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