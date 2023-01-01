Иви (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Основанный на кельтских мифах фолк-хоррор о девушке, характер которой меняется до неузнаваемости, когда она находит талисман со странным символом.
Однажды маленькая Иви играла у моря со старшим братом Тони под присмотром матери. Когда дети остались одни, внимание Иви привлек странный шепот. Следуя его зову, она нашла загадочный талисман. Что случилось в тот день, Иви надолго забудет, но это оставит отпечаток на всей ее жизни. Маленькая и добрая девочка превращается в агрессивного и злобного подростка, которого избегают одноклассники и опасаются родители. Уже взрослая Иви работает в колл-центре страховой компании, много пьет и испытывает проблемы в личной жизни. Вернувшись в родной дом на берегу и воссоединившись с братом Тони, ставшим писателем фэнтези-романов, Иви пытается понять, что же случилось в тот далекий день и почему их семья развалилась.
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Информация
СтранаВеликобритания
КачествоFull HD
ЖанрыУжасы, Детективы
Рейтинг
- ДБРежиссёр
Доминик
Брант
- ХДАктриса
Холли
Д�емпси
- ДТАктёр
Джей
Тейлор
- МСАктёр
Майкл
Смайли
- ЛМАктёр
Лиам
Макмахон
- МЭАктриса
Мартель
Эдинборо
- ДМАктриса
Джоэнн
Митчелл
- ХЛАктёр
Хани
Ланди
- ДМАктёр
Дэнни-Ли
Митчелл-Брант
- МУАктриса
Мел
Уайман
- ДМАктёр
Джастин
Макдональд
- ДБСценарист
Доминик
Брант
- ДМПродюсер
Джоэнн
Митчелл
- ДБПродюсер
Доминик
Брант
- ДФПродюсер
Джули
Фой
- ТААктриса дубляжа
Татьяна
Абрамова
- ЕХАктёр дубляжа
Евгений
Хазов
- ГНАктёр дубляжа
Геннадий
Новиков
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- ВСАктриса дубляжа
Вероника
Саркисова
- ЛМХудожник
Лэнс
Миллиган