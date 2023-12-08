Крик. Ночь перед Рождеством (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Девушка, расправившаяся с коварным мэром-убийцей, загадывает желание никогда не появляться на свет — и оно исполняется. Хоррор-фантазия на тему классического рождественского фильма Фрэнка Капры «Эта замечательная жизнь». Веселая старшеклассница Винни мечтает поступить в колледж и любит фотографировать. Ее отец Дэвид — правая рука мэра Генри Уотерса, который мечтает построить в их маленьком городе огромный торговый центр. В канун Рождества на вечеринке, где проводят время Винни и ее друзья, появляется загадочный убийца в костюме ангела. Девушка не дает себя в обиду и быстро убивает маньяка, которым оказывается не кто иной, как мэр. Ночь не проходит для Винни бесследно, и спустя год, не сумев справиться с психологическими проблемами, она желает никогда не рождаться. Желание исполняется, и Винни переносится в параллельную версию города, где убийцу так никто и не остановил. Что она предпримет теперь, узнаете из комедийного хоррора «Крик. Ночь перед Рождеством» — фильм 2023 года смотреть онлайн можно на Wink.
СтранаВеликобритания, США, Канада
ЖанрКомедия, Фантастика, Ужасы
КачествоFull HD
Время82 мин / 01:22
Рейтинг
- ТМРежиссёр
Тайлер
МакИнтайр
- ДУАктриса
Джейн
Уиддоп
- ДМАктёр
Джоэл
Макхэйл
- Актёр
Джастин
Лонг
- ДМАктриса
Джессика
Маклауд
- КИАктриса
Кэтрин
Изабель
- ЭХАктёр
Эйден
Ховард
- ЭБАктриса
Эрин
Бойес
- ШДАктёр
Шон
Депнер
- ЗМАктриса
Зэния
Маршалл
- ДФАктёр
Джейсон
Фернандес
- ДБПродюсер
Дэниэл
Бекерман
- СКПродюсер
Сет
Каплан
- ТТАктриса дубляжа
Таисия
Тришина
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- АВАктёр дубляжа
Андрей
Вальц
- Актриса дубляжа
Юлия
Горохова
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- МКХудожник
Мэтт
Карсон
- ЯСХудожник
Ян
Сикора
- АПМонтажёр
Арндт-Вульф
Пемёллер
- НПОператор
Николас
Пятник