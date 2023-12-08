Крик. Ночь перед Рождеством
Wink
Фильмы
Крик. Ночь перед Рождеством
7.12023, It's a Wonderful Knife
Комедия, Ужасы82 мин18+
В праздничные дни в город возвращается маньяк, который был убит год назад. Хоррор-комедия от создателей «Меган»

Крик. Ночь перед Рождеством (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Девушка, расправившаяся с коварным мэром-убийцей, загадывает желание никогда не появляться на свет — и оно исполняется. Хоррор-фантазия на тему классического рождественского фильма Фрэнка Капры «Эта замечательная жизнь». Веселая старшеклассница Винни мечтает поступить в колледж и любит фотографировать. Ее отец Дэвид — правая рука мэра Генри Уотерса, который мечтает построить в их маленьком городе огромный торговый центр. В канун Рождества на вечеринке, где проводят время Винни и ее друзья, появляется загадочный убийца в костюме ангела. Девушка не дает себя в обиду и быстро убивает маньяка, которым оказывается не кто иной, как мэр. Ночь не проходит для Винни бесследно, и спустя год, не сумев справиться с психологическими проблемами, она желает никогда не рождаться. Желание исполняется, и Винни переносится в параллельную версию города, где убийцу так никто и не остановил. Что она предпримет теперь, узнаете из комедийного хоррора «Крик. Ночь перед Рождеством» — фильм 2023 года смотреть онлайн можно на Wink.

Страна
Великобритания, США, Канада
Жанр
Комедия, Фантастика, Ужасы
Качество
Full HD
Время
82 мин / 01:22

Рейтинг

5.5 КиноПоиск
5.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Крик. Ночь перед Рождеством»