Девушка, расправившаяся с коварным мэром-убийцей, загадывает желание никогда не появляться на свет — и оно исполняется. Хоррор-фантазия на тему классического рождественского фильма Фрэнка Капры «Эта замечательная жизнь». Веселая старшеклассница Винни мечтает поступить в колледж и любит фотографировать. Ее отец Дэвид — правая рука мэра Генри Уотерса, который мечтает построить в их маленьком городе огромный торговый центр. В канун Рождества на вечеринке, где проводят время Винни и ее друзья, появляется загадочный убийца в костюме ангела. Девушка не дает себя в обиду и быстро убивает маньяка, которым оказывается не кто иной, как мэр. Ночь не проходит для Винни бесследно, и спустя год, не сумев справиться с психологическими проблемами, она желает никогда не рождаться. Желание исполняется, и Винни переносится в параллельную версию города, где убийцу так никто и не остановил. Что она предпримет теперь, узнаете из комедийного хоррора «Крик. Ночь перед Рождеством» — фильм 2023 года смотреть онлайн можно на Wink.

