Скрытая угроза (фильм, 2023) смотреть онлайн

Сюжет

После катастрофы на железной дороге город погружается в хаос; cреди протестов и всеобщей истерии сотрудница полиции пытается докопаться до правды. Австралийский триллер на острую тему.



В один �из обычных дней в Сиднее происходит трагедия: пассажирский поезд сходит с рельсов. Десятки людей погибают на месте, другие выходят из тоннеля, в котором случилась авария, на первый взгляд невредимыми, но буквально за две минуты тоже умирают. Власти объявляют, что был совершен теракт с применением биологического оружия. Подозрение в его организации падает на представителей ислама. В обществе поднимается волна протестов, растет ксенофобия, начинается расовая война. На этом безумном фоне сотрудница полиции Пэм, чья семья сама принадлежит к исламской вере, пытается добиться справедливости и найти настоящих виновных.



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