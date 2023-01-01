Скрытая угроза (фильм, 2023) смотреть онлайн
Сюжет
После катастрофы на железной дороге город погружается в хаос; cреди протестов и всеобщей истерии сотрудница полиции пытается докопаться до правды. Австралийский триллер на острую тему.
В один �из обычных дней в Сиднее происходит трагедия: пассажирский поезд сходит с рельсов. Десятки людей погибают на месте, другие выходят из тоннеля, в котором случилась авария, на первый взгляд невредимыми, но буквально за две минуты тоже умирают. Власти объявляют, что был совершен теракт с применением биологического оружия. Подозрение в его организации падает на представителей ислама. В обществе поднимается волна протестов, растет ксенофобия, начинается расовая война. На этом безумном фоне сотрудница полиции Пэм, чья семья сама принадлежит к исламской вере, пытается добиться справедливости и найти настоящих виновных.
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Информация
Рейтинг
- ЭТРежиссёр
Энцо
Тедески
- ЭРАктриса
Эшли
Рикардо
- ЗКАктриса
Зои
Каридес
- АХАктр�иса
Анна
Хьюстон
- ПЭАктёр
Пол
Эйр
- МБАктриса
Мелисса
Браттони
- ДФАктриса
Джессика
Фаллико
- РХАктриса
Рэйли
Хилл
- НХАктёр
Николас
Хоуп
- АЛАктёр
Алан
Ловелл
- НМАктёр
Ник
Маричич
- ГХСценарист
Грета
Харрисон
- ДХСценарист
Джулиан
Харви
- ЭТСценарист
Энцо
Тедески
- МССценарист
Мэттью
С. Вон
- МБПродюсер
Матиас
Бернар
- АНАктриса дубляжа
Алия
Насырова
- ЛНАктриса дубляжа
Лариса
Некипелова
- ТААктриса дубляжа
Татьяна
Абрамова
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- МААктёр дубляжа
Моряна
Анттонен-Шестакова
- ПДКомпозитор
Пол
Доукинс