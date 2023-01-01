Гномы. Новогодний беспредел (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Скандинавский новогодний ужастик об американцах, которые навлекли на себя гнев норвежских амбарных гномов. В канун Рождества американец Билл получает в наследство от дяди из Норвегии деревенский дом с большим амбаром. Он решает разведать обстановку и заодно провести с семьей идеальные зимние каникулы в снежной Скандинавии. Билл, его жена Кэрол и дети-подростки Нора и Лукас приезжают в их новый норвежский дом. Вскоре Лукас натыкается в амбаре на существо, похожее на гнома, а на следующий день узнает в краеведческом музее об амбарных эльфах и понимает, что повстречал одного из них. Эти маленькие создания совершенно безопасны, если соблюдать простые правила — не шуметь, не устраивать иллюминацию и ничего не менять в амбаре. Само собой, из-за праздников семья Билла нарушит все из них. Чтобы узнать, насколько жестокой будет расплата, включайте «Гномы. Новогодний беспредел» — фильм 2023 смотреть онлайн в хорошем качестве можно на Wink.
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- МСАктёр
Мартин
Старр
- Актриса
Амрита
Ачария
- КШАктёр
Киран
Шах
- ТБАктёр
Таунс
Баннер
- ЗВАктриса
Зои
Винтер-Хансен
- КХАктёр
Калле
Хеллеван-Ларсен
- ГСАктриса
Генриетта
Стинстрап
- ЙБАктёр
Йеппе
Бек Лаурсен
- ЭВАктёр
Эльдар
Воган
- МЮАктриса
Марианн
Юнгер
- АКСценарист
Александр
Кирквуд Браун
- ДЭСценарист
Джош
Эпштейн
- ЧОПродюсер
Четиль
Омберг
- ЁСПродюсер
Ёрген
Сторм Розенберг
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- ВЧАктёр дубляжа
Варвара
Чабан
- АЗАктёр дубляжа
Александр
Запорожец
- АПАктриса дубляжа
Анастасия
Портная
- АМАктёр дубляжа
Андрей
Мишутин
- КДМонтажёр
Калле
Донеселли Гулбрандсен
- МООператор
Мика
Орасмаа
- ЛЭКомпозитор
Лассе
Энерсен