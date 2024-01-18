Врата ада (фильм, 2023) смотреть онлайн
О фильме
Викторианский Лондон. Серийный убийца использует тела женщин в оккультных ритуалах, надеясь воскресить свою умершую жену. Однажды расплата настигает его, и он становится первым британским заключенным, которого казнят на электрическом стуле. Однако убийца силен в черных искусствах, и в последние минуты жизни он проклинает тюрьму и всех, кто в ней находится.
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
4.7 IMDb
- СХРежиссёр
Стивен
Холл
- Актёр
Ричард
Брэйк
- МЙАктёр
Майкл
Йар
- ДПАктёр
Дэвид
Пирс
- ДРАктёр
Джон
Рис-Дэвис
- ЕДАктриса
Елена
Делия
- КМАктриса
Кристин
Малхерн
- ПКАктёр
Питер
Кунан
- ТХАктёр
Тристан
Хинью
- БФАктёр
Брайан
Форчун
- КЛАктриса
Клер
Лой
- СХСценарист
Стивен
Холл
- ФХПродюсер
Фил
Хант
- ДЛПродюсер
Джон
Лерчен
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- ИПАктёр дубляжа
Иван
Породнов
- ОВАктёр дубляжа
Олег
Вирозуб
- ИТАктёр дубляжа
Игорь
Тарадайкин
- ТТАктриса дубляжа
Таисия
Тришина
- МДКомпозитор
Макс
Давидофф-Грэй
- ДЛКомпозитор
Джейсон
Лазарус