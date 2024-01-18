Врата ада
Wink
Фильмы
Врата ада
7.32023, The Gates
Ужасы106 мин18+

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Врата ада (фильм, 2023) смотреть онлайн

О фильме

Викторианский Лондон. Серийный убийца использует тела женщин в оккультных ритуалах, надеясь воскресить свою умершую жену. Однажды расплата настигает его, и он становится первым британским заключенным, которого казнят на электрическом стуле. Однако убийца силен в черных искусствах, и в последние минуты жизни он проклинает тюрьму и всех, кто в ней находится.

Страна
Ирландия
Жанр
Ужасы
Качество
Full HD
Время
106 мин / 01:46

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
4.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Врата ада»