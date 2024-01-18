Врата ада (фильм, 2023) смотреть онлайн

Викторианский Лондон. Серийный убийца использует тела женщин в оккультных ритуалах, надеясь воскресить свою умершую жену. Однажды расплата настигает его, и он становится первым британским заключенным, которого казнят на электрическом стуле. Однако убийца силен в черных искусствах, и в последние минуты жизни он проклинает тюрьму и всех, кто в ней находится.

