Фильм ужасов о сиделке, которую работа привела в проклятый дом. Картина от создателей «Нападения на Рио-Браво» и Александра Невского лично. Джульет Роу, медсестра из хосписа, выезжает за город на вызов к пожилой пациентке. Больную зовут Лилиан Грэшам, она живет в старинном особняке и, к удивлению Джульет, выглядит вполне здоровой. Однако нездоровой кажется атмосфера в самом доме, где явно творится какая-то чертовщина. Джульет понимает, что ей и Лилиан угрожает нечто потустороннее, и думает, где искать спасение. Вдруг к одинокой старушке приезжают детектив Экхарт и эксперт по паранормальным явлениям Кинг, дарующие женщинам надежду. Смогут ли герои справиться со злом, живущим в доме, расскажет «Проклятие Лилиан» — фильм 2023 смотреть онлайн в хорошем качестве можно на Wink.



