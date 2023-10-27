Проклятие Лилиан (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Фильм ужасов о сиделке, которую работа привела в проклятый дом. Картина от создателей «Нападения на Рио-Браво» и Александра Невского лично. Джульет Роу, медсестра из хосписа, выезжает за город на вызов к пожилой пациентке. Больную зовут Лилиан Грэшам, она живет в старинном особняке и, к удивлению Джульет, выглядит вполне здоровой. Однако нездоровой кажется атмосфера в самом доме, где явно творится какая-то чертовщина. Джульет понимает, что ей и Лилиан угрожает нечто потустороннее, и думает, где искать спасение. Вдруг к одинокой старушке приезжают детектив Экхарт и эксперт по паранормальным явлениям Кинг, дарующие женщинам надежду. Смогут ли герои справиться со злом, живущим в доме, расскажет «Проклятие Лилиан» — фильм 2023 смотреть онлайн в хорошем качестве можно на Wink.
Рейтинг
- ДКРежиссёр
Джо
Корнет
- ЭРАктёр
Эрик
Робертс
- ЭДАктриса
Эйлин
Дитц
- АОАктриса
Анна
Орис
- ДКАктёр
Джо
Корнет
- СДАктёр
Саванна
Дженсен
- КХСценарист
Крэйг
Хаманн
- Сценарист
Александр
Невский
- Продюсер
Александр
Невский
- ШМПродюсер
Шон
Мюррэй
- КХПродюсер
Крэйг
Хаманн
- ЭБПродюсер
Эрик
Бреннер
- АНАктриса дубляжа
Алия
Насырова
- Актёр дубляжа
Игорь
Тарадайкин
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- ТААктриса дубляжа
Татьяна
Абрамова
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- КММонтажёр
Коуди
Миллер
- СУОператор
Сэм
Уилкерсон
- ШМКомпозитор
Шон
Мюррэй