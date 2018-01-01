Wink
Проклятие Лилиан
Актёры и съёмочная группа фильма «Проклятие Лилиан»

Режиссёры

Джо Корнет

Joe Cornet
Режиссёр

Актёры

Эрик Робертс

Eric Roberts
АктёрDr. King
Эйлин Дитц

Eileen Dietz
АктрисаLillian Gresham
Анна Орис

АктрисаPamela
Джо Корнет

Joe Cornet
АктёрDetective Roman Eckhart
Саванна Дженсен

Savannah Jensen
АктёрAeshma's Servant

Сценаристы

Крэйг Хаманн

Craig Hamann
Сценарист
Александр Невский

Сценарист

Продюсеры

Александр Невский

Продюсер
Шон Мюррэй

Sean Murray
Продюсер
Крэйг Хаманн

Craig Hamann
Продюсер
Эрик Бреннер

Eric Brenner
Продюсер

Актёры дубляжа

Алия Насырова

Актриса дубляжа
Игорь Тарадайкин

Актёр дубляжа
Наталья Казначеева

Актриса дубляжа
Татьяна Абрамова

Актриса дубляжа
Дмитрий Поляновский

Актёр дубляжа

Монтажёры

Коуди Миллер

Cody Miller
Монтажёр

Операторы

Сэм Уилкерсон

Sam Wilkerson
Оператор

Композиторы

Шон Мюррэй

Sean Murray
Композитор