Богатые тоже плачут (сериал, 2022) сезон 1 серия 17 смотреть онлайн

Богатые тоже плачут. Сезон 1. Серия 17
Богатые тоже плачут
1-й сезон
17-я серия
8.92022, Los ricos también lloran
Драма18+
Современная версия знаменитого мексиканского сериала о бездомной девушке, попавшей в мир богатства и роскоши. Умная и скромная Мариана в результате трагедии осталась без семьи и крыши над головой. Когда она спасает жизнь дону Альберто Сальватьерра, богатому бизнесмену и владельцу крупнейшей в Мексике корпорации, тот, очарованный ее остроумием, предлагает ей работу и жизнь, в которой она не будет нуждаться ни в чем. Вскоре Мариана встречает Луиса, наследника семьи Сальватьерра, избалованного молодого человека, который спускает кучу денег на азартные игры и постоянно конфликтует с отцом. Хотя отношения Марианы и Луиса сперва кажутся натянутыми, постепенно они перерастают в нечто большее.

Страна
Мексика
Жанр
Драма
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
6.1 IMDb

