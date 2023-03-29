Богатые тоже плачут (сериал, 2022) сезон 1 серия 17 смотреть онлайн

Современная версия знаменитого мексиканского сериала о бездомной девушке, попавшей в мир богатства и роскоши. Умная и скромная Мариана в результате трагедии осталась без семьи и крыши над головой. Когда она спасает жизнь дону Альберто Сальватьерра, богатому бизнесмену и владельцу крупнейшей в Мексике корпорации, тот, очарованный ее остроумием, предлагает ей работу и жизнь, в которой она не будет нуждаться ни в чем. Вскоре Мариана встречает Луиса, наследника семьи Сальватьерра, избалованного молодого человека, который спускает кучу денег на азартные игры и постоянно конфликтует с отцом. Хотя отношения Марианы и Луиса сперва кажутся натянутыми, постепенно они перерастают в нечто большее.



