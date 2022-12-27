Парни не танцуют (фильм, 2022) смотреть онлайн

Франко-бельгийская комедия об отце, который пытается восстановить отношения с дочерью-танцовщицей, с Франком Дюбоском в главной роли. Водитель школьного автобуса Тони узнает о серьезных проблемах с сердцем и решает исправить ошибку прошлого. 20 лет назад он бросил жену и маленькую дочь Марию, полностью оборвав с ними связь. Тони ломает голову, как же наладить контакт с выросшей Марией, и друг подсказывает ему неожиданное решение – записаться в студию румбы, где она преподает. Горе-отец идет учиться танцам, хотя всей душой ненавидит танцевать.

