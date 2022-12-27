Парни не танцуют (фильм, 2022) смотреть онлайн
8.32022, Rumba la vie
Комедия98 мин18+
О фильме
Франко-бельгийская комедия об отце, который пытается восстановить отношения с дочерью-танцовщицей, с Франком Дюбоском в главной роли. Водитель школьного автобуса Тони узнает о серьезных проблемах с сердцем и решает исправить ошибку прошлого. 20 лет назад он бросил жену и маленькую дочь Марию, полностью оборвав с ними связь. Тони ломает голову, как же наладить контакт с выросшей Марией, и друг подсказывает ему неожиданное решение – записаться в студию румбы, где она преподает. Горе-отец идет учиться танцам, хотя всей душой ненавидит танцевать.
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
6.2 IMDb
- ФДРежиссёр
Франк
Дюбоск
- ФДАктёр
Франк
Дюбоск
- ЛЭАктриса
Луна
Эспиноза
- Актёр
Жан-Пьер
Дарруссен
- МНАктриса
Мари-Филомене
Нга
- КМАктриса
Карина
Маримон
- КЖАктриса
Катрин
Жакоб
- МУАктёр
Мишель
Уэльбек
- МВАктриса
Мари
Венсан
- КВАктёр
Константин
Видаль
- КБАктриса
Клэр
Буаниш
- ФДСценарист
Франк
Дюбоск
- СДПродюсер
Сидони
Дюма
- НЧПродюсер
Нора
Чэберт
- ВРАктёр дубляжа
Владимир
Рыбальченко
- ДБАктриса дубляжа
Дина
Бобылёва
- АГАктёр дубляжа
Андрей
Гриневич
- АЛАктриса дубляжа
Анастасия
Лапина
- ЛБАктриса дубляжа
Лариса
Брохман
- СДМонтажёр
Самуэль
Данеси
- ЛКОператор
Людовик
Кольбо-Жюстен
- СГКомпозитор
Сильвен
Голдберг
- МЛКомпозитор
Маттео
Локашулли