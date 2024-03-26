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Хитмен. Последнее дело (фильм, 2023) смотреть онлайн
О фильме
Страдающий от деменции киллер должен помочь своему сыну, который только что убил человека. Мрачный триллер, в котором Майкл Китон не только исполнил главную роль, но и сел в кресло режиссера.
Джон Нокс по кличке Аристотель — опытный киллер-интеллектуал, за долгие годы заработавший себе безупречную репутацию. Однажды он получает неутешительные новости: он болен редкой формой деменции, которая может лишить его рассудка уже в течение нескольких недель. Вскоре Нокс случайно убивает своего партнера на очередном задании, а позже к нему приезжает Майлс, взрослый сын, с которым он уже долго не общался. Майлс признается, что убил неонациста, от которого забеременела его 16-летняя дочь, и просит отца помочь скрыть преступление. Теперь Ноксу приходится разбираться с последствиями двух смертей, в то время как собственная память его регулярно подводит.
Сможет ли профессиональный убийца, теряющий свою личность, уберечь сына от тюрьмы, расскажет картина Майкла Китона с Аль Пачино и Джеймсом Марсденом. Оставайтесь на Wink, чтобы смотреть онлайн фильм «Хитмен. Последнее дело» 2023 года.
Рейтинг
- Режиссёр
Майкл
Китон
- Актёр
Майкл
Китон
- Актёр
Аль
Пачино
- МГАктриса
Марша
Гей Харден
- Актёр
Джеймс
Марсден
- СНАктриса
Сьюзи
Накамура
- ЙКАктриса
Йоанна
Кулиг
- Актёр
Рэй
Маккиннон
- ЛЛАктриса
Лила
Лорен
- Актёр
Деннис
Дуган
- ГПСценарист
Грегори
Пуарье
- Продюсер
Майкл
Китон
- ТМПродюсер
Тревор
Мэтьюз
- МШПродюсер
Майкл
Шугар
- Актёр дубляжа
Владимир
Зайцев
- Актёр дубляжа
Владимир
Еремин
- Актриса дубляжа
Ольга
Зубкова
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- АЛАктриса дубляжа
Анастасия
Лапина
- ММХудожница
Мишель
Мичел
- АХКомпозитор
Алекс
Хеффес