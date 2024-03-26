Страдающий от деменции киллер должен помочь своему сыну, который только что убил человека. Мрачный триллер, в котором Майкл Китон не только исполнил главную роль, но и сел в кресло режиссера.



Джон Нокс по кличке Аристотель — опытный киллер-интеллектуал, за долгие годы заработавший себе безупречную репутацию. Однажды он получает неутешительные новости: он болен редкой формой деменции, которая может лишить его рассудка уже в течение нескольких недель. Вскоре Нокс случайно убивает своего партнера на очередном задании, а позже к нему приезжает Майлс, взрослый сын, с которым он уже долго не общался. Майлс признается, что убил неонациста, от которого забеременела его 16-летняя дочь, и просит отца помочь скрыть преступление. Теперь Ноксу приходится разбираться с последствиями двух смертей, в то время как собственная память его регулярно подводит.



Сможет ли профессиональный убийца, теряющий свою личность, уберечь сына от тюрьмы, расскажет картина Майкла Китона с Аль Пачино и Джеймсом Марсденом. Оставайтесь на Wink, чтобы смотреть онлайн фильм «Хитмен. Последнее дело» 2023 года.

