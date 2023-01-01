Биография

Деннис Дуган – американский режиссер и актер комического жанра, родился в Уитоне в 1946 году. Деннис родился в обычной американской семье. Отец мальчика был актером и по совместительству работал страховым агентом, мать занималась домашним хозяйством. Деннис всегда хотел стать актером и играть на сцене начал уже в школьные годы. Кстати, среди его одноклассников был будущие знаменитости: актер Д. Белуши и журналист Б. Вудворд. В кино Дуган начал сниматься в начале 70-х годов. Первые роли были незначительными и известность актеру не принесли. Более значимую роль Дуган получил в комедийной ленте «Гарри и Уолтер едут в Нью-Йорк». В фильмотеке Денниса – знаменитый сериал «Меня зовут Коломбо». Дуган выступил в качестве актера и режиссера при создании нескольких сезонов «Детективного агентства "Лунный свет"». Среди удачных режиссерских работ Дугана – фильмы «Стерва», «Национальная безопасность», «Рождественские приключения Кэррола», «Запасные игроки», «Одноклассники», «Такие разные близнецы» и многие другие. Несмотря на то, что режиссерская деятельность Денниса не раз подвергалась критике, он по праву считается одним из самых успешных голливудских кинорежиссеров.