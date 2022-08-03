Жизнь Яаны не назовешь простой. Она самостоятельно воспитывает двоих детей, управляет собственным баром и пытается сладить с абьюзивным бойфрендом. Отдушиной для женщины становится конный спорт, придающий ей веры в себя и сил жить. Но роковая случайность лишает ее любимого занятия, приковывая к инвалидному креслу. Сможет ли Яана оправиться и вернуться в седло?

