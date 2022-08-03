Половинка меня
Wink
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Половинка меня
8.72020, Aika jonka sain
Драма, Спортивный104 мин18+

Половинка меня (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Жизнь Яаны не назовешь простой. Она самостоятельно воспитывает двоих детей, управляет собственным баром и пытается сладить с абьюзивным бойфрендом. Отдушиной для женщины становится конный спорт, придающий ей веры в себя и сил жить. Но роковая случайность лишает ее любимого занятия, приковывая к инвалидному креслу. Сможет ли Яана оправиться и вернуться в седло?

Страна
Финляндия
Жанр
Спортивный, Драма, Биография
Качество
Full HD
Время
104 мин / 01:44

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Половинка меня»