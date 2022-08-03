Половинка меня (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Жизнь Яаны не назовешь простой. Она самостоятельно воспитывает двоих детей, управляет собственным баром и пытается сладить с абьюзивным бойфрендом. Отдушиной для женщины становится конный спорт, придающий ей веры в себя и сил жить. Но роковая случайность лишает ее любимого занятия, приковывая к инвалидному креслу. Сможет ли Яана оправиться и вернуться в седло?
СтранаФинляндия
ЖанрСпортивный, Драма, Биография
КачествоFull HD
Время104 мин / 01:44
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
5.6 IMDb
- ТТРежиссёр
Туукка
Темонен
- ОКАктриса
Ольга
Коскикаллио
- ПХАктриса
Пильви
Хамалайнен
- ВМАктёр
Вилле
Миллиринне
- ССАктриса
Сату
Сильво
- СРАктёр
Себастьян
Рейман
- МРАктёр
Микаэл
Рейстрем
- РХАктриса
Риитта
Хавукайнен
- ИКАктриса
Инка
Каллен
- АСАктриса
Ану
Синисало
- ТЭАктёр
Томми
Эронен
- ОКСценарист
Ольга
Коскикаллио
- ТТСценарист
Туукка
Темонен
- ОКПродюсер
Ольга
Коскикаллио
- ТТПродюсер
Туукка
Темонен
- МГАктриса дубляжа
Марина
Гассан
- АКАктриса дубляжа
Анна
Киселёва
- ИКАктёр дубляжа
Илья
Крутояров
- АЛАктриса дубляжа
Анастасия
Лапина
- ЕРАктёр дубляжа
Евгений
Рубцов
- ЭСХудожник
Эйнари
Сааринен
- РЛХудожница
Рия
Лампинен
- ЮКМонтажёр
Юха
Карккайнен
- МКОператор
Микко
Каурио
- МХКомпозитор
Миикка
Хуттунен