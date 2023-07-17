7.72022, Who Invited Charlie?
Комедия94 мин18+
Старый приятель вносит хаос в жизнь добропорядочного семейства во время пандемии
Кто пригласил Чарли? (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Комедия о семье биржевого маклера, которая во время пандемии уехала в уютный курортный домик, но вынуждена принимать неожиданного гостя — приятеля мужа по колледжу. Фил и Рози не слишком счастливые супруги. Фил занимается финансами, постоянно обманывает клиентов и изменяет жене. Рози презирает его за любовь к деньгам и нежелание признавать свои привилегии. Наступает 2020 год и ковидная паника. Фил, Рози и их одинокий сын-подросток Макс уезжают из Нью-Йорка в свой домик у моря. Напряжение в семье растет, пока на пороге не появляется Чарли — бывший друг Фила из колледжа, которому нужно где-то пожить. Чарли — взрослый ребенок, презирающий правила приличия, но его появление может быть не настолько катастрофичным, как кажется на первый взгляд.
Рейтинг
5.5 КиноПоиск
5.4 IMDb
- ДБАктриса
Джордана
Брюстер
- Актёр
Рейд
Скотт
- АПАктёр
Адам
Палли
- РКАктёр
Риз
Койро
- ЗРАктриса
Зоша
Рокемор
- Актриса
Дилан
Пенн
- ПДАктёр
Питер
Дагер
- ПГАктёр
Питер
Грос
- КМАктёр
Коннор
Мюррэй
- ДДАктёр
Джейсон
Дубин
- НШСценарист
Ник
Шутт
- ДДПродюсер
Джейсон
Дубин
- НШПродюсер
Ник
Шутт
- ЕСАктриса дубляжа
Екатерина
Семенова
- Актёр дубляжа
Василий
Дахненко
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- СПАктёр дубляжа
Сергей
Пономарёв
- АЛАктриса дубляжа
Анастасия
Лапина
- ЗВМонтажёр
Зэк
Вульф