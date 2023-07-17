Кто пригласил Чарли? (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

Комедия о семье биржевого маклера, которая во время пандемии уехала в уютный курортный домик, но вынуждена принимать неожиданного гостя — приятеля мужа по колледжу. Фил и Рози не слишком счастливые супруги. Фил занимается финансами, постоянно обманывает клиентов и изменяет жене. Рози презирает его за любовь к деньгам и нежелание признавать свои привилегии. Наступает 2020 год и ковидная паника. Фил, Рози и их одинокий сын-подросток Макс уезжают из Нью-Йорка в свой домик у моря. Напряжение в семье растет, пока на пороге не появляется Чарли — бывший друг Фила из колледжа, которому нужно где-то пожить. Чарли — взрослый ребенок, презирающий правила приличия, но его появление может быть не настолько катастрофичным, как кажется на первый взгляд.

