Приключения Тедди (фильм, 2022) смотреть онлайн

Рождественская сказка для всей семьи об оживших плюшевых игрушках и девочке, которой никто не верил. Маленькая Марианна знает, что увидела на ярмарке настоящее волшебство. Там в одном из павильонов разыгрывали симпатичного плюшевого мишку Тедди – вот только игрушка была не простая, а живая. Теперь Марианне нужно во что бы то ни стало спасти и приютить Тедди, но у того другие планы: он мечтает о богатых хозяевах, которые помогут увидеть весь мир. Но вскоре Тедди предстоит столкнуться с жестокой реальностью.

