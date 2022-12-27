Приключения Тедди (фильм, 2022) смотреть онлайн

8.92022, Teddybjоrnens jul
Приключения, Семейный75 мин6+
Рождественская сказка для всей семьи о приключениях ожившего плюшевого медведя
О фильме
Рождественская сказка для всей семьи об оживших плюшевых игрушках и девочке, которой никто не верил. Маленькая Марианна знает, что увидела на ярмарке настоящее волшебство. Там в одном из павильонов разыгрывали симпатичного плюшевого мишку Тедди – вот только игрушка была не простая, а живая. Теперь Марианне нужно во что бы то ни стало спасти и приютить Тедди, но у того другие планы: он мечтает о богатых хозяевах, которые помогут увидеть весь мир. Но вскоре Тедди предстоит столкнуться с жестокой реальностью.
СтранаНорвегия
ЖанрСемейный, Кино для детей, Приключения
КачествоFull HD
Время75 мин / 01:15
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
6.1 IMDb
