Катак. Ледниковый побег (мультфильм, 2023) смотреть онлайн

Сюжет

Канадский мультфильм о смелом мальчике-белухе, который так мечтает повзрослеть, что решается на опасное приключение. Катак — белуха-подросток, живущий в Арктике вместе с другими юными морскими животными и бабушкой. К своему возрасту Катак уже должен был побелеть и отправиться жить ко взрослым сородичам, но его кожа упрямо продолжает быть серой. Окружающие дразнят его, и, чтобы избежать унижения и доказать свою зрелость, Катак отправляется далеко на север в поисках знаменитого и отважного деда. Там он встретит новых друзей и опасных врагов, а наблюдать за этим можно, если смотреть мультфильм 2023 года «Катак. Ледниковый побег» онлайн на Wink.



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