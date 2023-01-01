Катак. Ледниковый побег
Wink
Детям
Катак. Ледниковый побег
9.02023, Katak: The Brave Beluga
Комедии, Мультфильмы79 мин6+
Детеныш кита отправляется в опасное путешествие на Великий Север, чтобы доказать сородичам, что стал взрослым
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Катак. Ледниковый побег (мультфильм, 2023) смотреть онлайн

Сюжет

Канадский мультфильм о смелом мальчике-белухе, который так мечтает повзрослеть, что решается на опасное приключение. Катак — белуха-подросток, живущий в Арктике вместе с другими юными морскими животными и бабушкой. К своему возрасту Катак уже должен был побелеть и отправиться жить ко взрослым сородичам, но его кожа упрямо продолжает быть серой. Окружающие дразнят его, и, чтобы избежать унижения и доказать свою зрелость, Катак отправляется далеко на север в поисках знаменитого и отважного деда. Там он встретит новых друзей и опасных врагов, а наблюдать за этим можно, если смотреть мультфильм 2023 года «Катак. Ледниковый побег» онлайн на Wink.

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Информация

Страна
Канада
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Мультфильмы, Приключения

Рейтинг

5.7 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Катак. Ледниковый побег»

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