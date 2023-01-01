9.02023, Katak: The Brave Beluga
Комедии, Мультфильмы79 мин6+
Детеныш кита отправляется в опасное путешествие на Великий Север, чтобы доказать сородичам, что стал взрослым
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»
Катак. Ледниковый побег (мультфильм, 2023) смотреть онлайн
Сюжет
Канадский мультфильм о смелом мальчике-белухе, который так мечтает повзрослеть, что решается на опасное приключение. Катак — белуха-подросток, живущий в Арктике вместе с другими юными морскими животными и бабушкой. К своему возрасту Катак уже должен был побелеть и отправиться жить ко взрослым сородичам, но его кожа упрямо продолжает быть серой. Окружающие дразнят его, и, чтобы избежать унижения и доказать свою зрелость, Катак отправляется далеко на север в поисках знаменитого и отважного деда. Там он встретит новых друзей и опасных врагов, а наблюдать за этим можно, если смотреть мультфильм 2023 года «Катак. Ледниковый побег» онлайн на Wink.
Катак смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаКанада
КачествоFull HD
ЖанрыКомедии, Мультфильмы, Приключения
Рейтинг
5.7 КиноПоиск
6.3 IMDb
- РНАктёр
Роберт
Нэйлор
- СКАктриса
Скайлер
Кларк
- ЭНАктриса
Элинор
Ноубл
- УБАктёр
Уайатт
Бауэн
- МКАктёр
Марк
Камачо
- АГАктриса
Анджела
Галуппо
- ЖРАктриса
Жинетт
Рено
- РДАктёр
Ричард
Дюмон
- ИЗАктриса
Илана
Закон
- ТСАктёр
Терренс
Скаммелл
- АЛСценарист
Андре
Ламбер
- НСПродюсер
Нэнси
Севард
- АИАктёр дубляжа
Александр
Игнатенко
- Актриса дубляжа
Лина
Иванова
- ЕТАктриса дубляжа
Екатерина
Тихомирова
- АЛАктриса дубляжа
Анастасия
Лапина
- ОСАктриса дубляжа
Оксана
Старынина