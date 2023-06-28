Проклятие. Дом с прислугой 2 (фильм, 2023) смотреть онлайн

Проклятие. Дом с прислугой 2
Проклятие. Дом с прислугой 2
6.12023, Sleeping Beauties
Ужасы, Драма86 мин18+
Мистический хоррор о беременной вдове, которая становится горничной в шикарном доме эксцентричных богачей с мрачным прошлым. Кахья ждет ребенка, ее муж погиб, а деньги стремительно заканчиваются. Не видя других альтернатив, она нанимается прислугой к Альфреду и Франческе Маккеям, брату и сестре, живущим в большом доме и ни в чем себе не отказывающим. Бывшая горничная Ниа признается, что с нетерпением ждет момента, когда ей больше не придется здесь работать. Кахья начинает видеть жуткие фигуры в костюмах прислуги, будто призраки прошлых горничных не могут покинуть стены особняка Маккеев. Но бедная вдова не спешит отказываться от должности, ведь у нее есть скрытые мотивы, неизвестные хозяевам.

Страна
США, Индонезия
Жанр
Ужасы, Драма
Качество
Full HD
Время
86 мин / 01:26

4.7 КиноПоиск
3.6 IMDb

