6.12023, Sleeping Beauties
Ужасы, Драма86 мин18+
Проклятие. Дом с прислугой 2 (фильм, 2023) смотреть онлайн
О фильме
Мистический хоррор о беременной вдове, которая становится горничной в шикарном доме эксцентричных богачей с мрачным прошлым. Кахья ждет ребенка, ее муж погиб, а деньги стремительно заканчиваются. Не видя других альтернатив, она нанимается прислугой к Альфреду и Франческе Маккеям, брату и сестре, живущим в большом доме и ни в чем себе не отказывающим. Бывшая горничная Ниа признается, что с нетерпением ждет момента, когда ей больше не придется здесь работать. Кахья начинает видеть жуткие фигуры в костюмах прислуги, будто призраки прошлых горничных не могут покинуть стены особняка Маккеев. Но бедная вдова не спешит отказываться от должности, ведь у нее есть скрытые мотивы, неизвестные хозяевам.
Рейтинг
4.7 КиноПоиск
3.6 IMDb
- ССРежиссёр
Стюарт
Симпсон
- ИКАктёр
Интан
Кифли
- ДРАктёр
Джеффри
Ричардс
- МКАктриса
Мэнди
Комбе
- МААктёр
Марк
Адамс
- КЛАктриса
Кэндис
Лиск
- КМАктриса
Кэролин
Массон
- ССАктёр
Стюарт
Симпсон
- АБАктёр
Аттикус
Бенджссон
- ЭЭАктёр
Эстон
Эллиот
- ДХАктриса
Джази
Холл
- СССценарист
Стюарт
Симпсон
- ИКПродюсер
Интан
Кифли
- ВФПродюсер
Верити
Фикшн
- ССПродюсер
Стюарт
Симпсон
- Актриса дубляжа
Лина
Иванова
- АХАктёр дубляжа
Александр
Хорлин
- ОГАктриса дубляжа
Ольга
Голованова
- АААктёр дубляжа
Александр
Арзин
- ДБАктриса дубляжа
Дина
Бобылёва
- СКХудожник
Саша
Куха
- ССМонтажёр
Стюарт
Симпсон
- ТКОператор
Тимоти
Карр