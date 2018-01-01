Wink
Фильмы
Проклятие. Дом с прислугой 2
Актёры и съёмочная группа фильма «Проклятие. Дом с прислугой 2»

Актёры и съёмочная группа фильма «Проклятие. Дом с прислугой 2»

Режиссёры

Стюарт Симпсон

Стюарт Симпсон

Stuart Simpson
Режиссёр

Актёры

Интан Кифли

Интан Кифли

Intan Kieflie
АктёрCahya
Джеффри Ричардс

Джеффри Ричардс

Jeffery Richards
АктёрAlfred
Мэнди Комбе

Мэнди Комбе

Mandie Combe
АктрисаFrancesca
Марк Адамс

Марк Адамс

Mark Adams
АктёрThe Driver
Кэндис Лиск

Кэндис Лиск

Candice Leask
АктрисаNia
Кэролин Массон

Кэролин Массон

Carolyn Masson
АктрисаKatherine
Стюарт Симпсон

Стюарт Симпсон

Stuart Simpson
АктёрDavid
Аттикус Бенджссон

Аттикус Бенджссон

Atticus Benjsson
АктёрYoung Alfred
Эстон Эллиот

Эстон Эллиот

Aston Elliot
АктёрMr.Bartley
Джази Холл

Джази Холл

Jazi Hall
АктрисаYoung Francesca

Сценаристы

Стюарт Симпсон

Стюарт Симпсон

Stuart Simpson
Сценарист

Продюсеры

Интан Кифли

Интан Кифли

Intan Kieflie
Продюсер
Верити Фикшн

Верити Фикшн

Verity Fiction
Продюсер
Стюарт Симпсон

Стюарт Симпсон

Stuart Simpson
Продюсер

Актёры дубляжа

Лина Иванова

Лина Иванова

Актриса дубляжа
Александр Хорлин

Александр Хорлин

Актёр дубляжа
Ольга Голованова

Ольга Голованова

Актриса дубляжа
Александр Арзин

Александр Арзин

Актёр дубляжа
Дина Бобылёва

Дина Бобылёва

Актриса дубляжа

Художники

Саша Куха

Саша Куха

Sasha Cuha
Художник

Монтажёры

Стюарт Симпсон

Стюарт Симпсон

Stuart Simpson
Монтажёр

Операторы

Тимоти Карр

Тимоти Карр

Timothy Carr
Оператор