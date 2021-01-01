Сожженный заживо (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Медсестра, давно работающая в старой больнице, рассказывает новенькой сотруднице легенду о мистере Муре — пациенте, тело которого почти полностью обгорело во время пожара. Его попытались спасти, но мистер Мур постепенно обезумел от боли и лекарств. Однажды он попросту исчез, и его так и не смогли найти. Вдруг в одну из палат вызывают медсестру — в ту самую, где когда-то лежал мистер Мур. Антология ужасов, полностью срежиссированная женщинами.



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