Сожженный заживо (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Медсестра, давно работающая в старой больнице, рассказывает новенькой сотруднице легенду о мистере Муре — пациенте, тело которого почти полностью обгорело во время пожара. Его попытались спасти, но мистер Мур постепенно обезумел от боли и лекарств. Однажды он попросту исчез, и его так и не смогли найти. Вдруг в одну из палат вызывают медсестру — в ту самую, где когда-то лежал мистер Мур. Антология ужасов, полностью срежиссированная женщинами.
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Информация
СтранаНовая Зеландия, Аргентина
КачествоFull HD
ЖанрыУжасы
Рейтинг
4.3 КиноПоиск
3.6 IMDb
- КПРежиссёр
Карлота
Переда
- ФААктриса
Флор
Антонуччи
- БДАктёр
Бруно
Джакоббе
- ЭРАктриса
Эухения
Ригон
- РЭАктёр
Рэймонд
Э. Ли
- ХМАктёр
Хуан
Мария Онетти
- ММАктёр
Мэтт
Мерсер
- БНАктёр
Боб
Ньюман
- РААктриса
Ракель
Асенсьон
- КААктёр
Карина
Ассад
- МААктёр
Марк
Ассад
- МКПродюсер
Михаэль
Крецер
- НОПродюсер
Николас
Онетти
- АЛАктриса дубляжа
Алена
Любимова
- ДНАктёр дубляжа
Денис
Некрасов
- СКАктёр дубляжа
Сергей
Коптин
- Актёр дубляжа
Константин
Карасик
- Актриса дубляжа
Лина
Иванова