Наперегонки со временем (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Суровый детектив охотится за главарем банды грабителей, с которым у него давние счеты. Вдохновленный реальными событиями экшен в духе гонконгских боевиков 90-х.
Детектив Чжун Чэн переводится в новый участок, и в первый же день его похищает банда грабителей, получившая название «Орел». Их предводитель Чжан Сунь не воспринял полицейского всерьез, за что поплатился собственным ухом. Преступники выбросили Чэна из грузовика посреди дороги, и с тех пор поймать их стало для него делом чести. Прошло несколько лет, «Орел» продолжает дерзко грабить банки и каждый раз остается на шаг впереди полиции. И все же Чэн не оставляет попыток выследить Суня и его сообщников.
Но хватит ли у него улик, чтобы арестовать преступника? Наблюдать за напряженным противостоянием двух врагов позволит фильм «Наперегонки со временем» 2020 года, смотреть онлайн который можно на Wink.
Рейтинг
- ЛХРежиссёр
Лау
Хо-Люн
- ВЦАктёр
Ван
Цяньюань
- ДУАктёр
Дэниэл
У
- ДЛАктриса
Джесси
Ли
- МВАктриса
Мишель
Вай
- ВЧАктёр
Ван
Чаобэй
- ЮСАктёр
Юй
Сяо
- ЛСАктёр
Ли
Сяочуань
- ХЦАктёр
Хун
Цзюньцзя
- РДАктёр
Рок
Джи
- ЛХСценарист
Лау
Хо-Люн
- ЦЮПродюсер
Цай
Юань
- ВЧПродюсер
Вин-Вэй
Чин
- ХЦПродюсер
Хань
Цзянюй
- ХСПродюсер
Хань
Саньпин
- Актёр дубляжа
Антон
Эльдаров
- ПДАктёр дубляжа
Павел
Дорофеев
- Актриса дубляжа
Лина
Иванова
- АААктриса дубляжа
Алёна
Андронова
- ГГАктёр дубляжа
Глеб
Гаврилов
- ЧКМонтажёр
Чун
Ка-Фай
- ЛХМонтажёр
Лау
Хо-Люн
- ДЧКомпозитор
Джулиан
Чань