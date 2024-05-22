Суровый детектив охотится за главарем банды грабителей, с которым у него давние счеты. Вдохновленный реальными событиями экшен в духе гонконгских боевиков 90-х.



Детектив Чжун Чэн переводится в новый участок, и в первый же день его похищает банда грабителей, получившая название «Орел». Их предводитель Чжан Сунь не воспринял полицейского всерьез, за что поплатился собственным ухом. Преступники выбросили Чэна из грузовика посреди дороги, и с тех пор поймать их стало для него делом чести. Прошло несколько лет, «Орел» продолжает дерзко грабить банки и каждый раз остается на шаг впереди полиции. И все же Чэн не оставляет попыток выследить Суня и его сообщников.



Но хватит ли у него улик, чтобы арестовать преступника? Наблюдать за напряженным противостоянием двух врагов позволит фильм «Наперегонки со временем» 2020 года, смотреть онлайн который можно на Wink.



