Наперегонки со временем
Wink
Фильмы
Наперегонки со временем
8.32020, Chu bao
Боевик, Детектив90 мин18+
Суровый детектив охотится за главарем банды грабителей, с которым у него давние счеты. Экшен в духе гонконгских боевиков 90-х

Наперегонки со временем (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Суровый детектив охотится за главарем банды грабителей, с которым у него давние счеты. Вдохновленный реальными событиями экшен в духе гонконгских боевиков 90-х.

Детектив Чжун Чэн переводится в новый участок, и в первый же день его похищает банда грабителей, получившая название «Орел». Их предводитель Чжан Сунь не воспринял полицейского всерьез, за что поплатился собственным ухом. Преступники выбросили Чэна из грузовика посреди дороги, и с тех пор поймать их стало для него делом чести. Прошло несколько лет, «Орел» продолжает дерзко грабить банки и каждый раз остается на шаг впереди полиции. И все же Чэн не оставляет попыток выследить Суня и его сообщников.

Но хватит ли у него улик, чтобы арестовать преступника? Наблюдать за напряженным противостоянием двух врагов позволит фильм «Наперегонки со временем» 2020 года, смотреть онлайн который можно на Wink.

Страна
Китай, Гонконг
Жанр
Боевик, Криминал, Детектив
Качество
Full HD
Время
90 мин / 01:30

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Наперегонки со временем»