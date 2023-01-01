Wink
Бальтасар Кормакур
Бальтасар Кормакур

Бальтасар Кормакур

Baltasar Kormákur

Карьера
Режиссёр, Сценарист, Продюсер
Дата рождения
27 февраля 1966 г. (59 лет)

Фильмография

Режиссёр

Сценарист

Продюсер