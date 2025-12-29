Граф Монте-Кристо (сериал, 2024) смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 16+50 мин
Граф Монте-Кристо
Сезон 1 Серия 1
- 16+56 мин
Граф Монте-Кристо
Сезон 1 Серия 2
- 16+54 мин
Граф Монте-Кристо
Сезон 1 Серия 3
- 16+50 мин
Граф Монте-Кристо
Сезон 1 Серия 4
- 16+51 мин
Граф Монте-Кристо
Сезон 1 Серия 5
- 16+53 мин
Граф Монте-Кристо
Сезон 1 Серия 6
- 16+53 мин
Граф Монте-Кристо
Сезон 1 Серия 7
- 16+53 мин
Граф Монте-Кристо
Сезон 1 Серия 8
О сериале
Сбежав из темницы после 15 лет заточения, мужчина клянется отомстить предателям, из-за которых он там оказался. «Граф Монте-Кристо» (2024) — многосерийная экранизация легендарного романа Александра Дюма с Сэмом Клафлином и Джереми Айронсом.
Франция, 1815 год. Наполеон бежит с острова Эльба, готовясь вновь захватить власть. Тем временем молодой моряк Эдмон Дантес получает звание капитана и завоевывает сердце прекрасной девушки Мерседес. Однако Дантес наживает себе врагов: моряка Данглара, завидующего его успехам, и Фернана, кузена Мерседес, который сам планировал на ней жениться. Эти двое вступают в сговор и обвиняют Дантеса в измене. Так он попадает в темницу островного замка Иф, где встречает аббата по имени Фариа. У него Дантес учится наукам, а также узнает о сокровище острова Монте-Кристо. Именно оно поможет бывшему узнику перевоплотиться в блистательного графа и приступить к вожделенной мести.
Как будут развиваться события в новом прочтении знаменитой истории, вы узнаете, когда будете смотреть «Граф Монте-Кристо» онлайн на Wink.
СтранаФранция, Италия
ЖанрПриключения, Драма
Рейтинг
- Режиссёр
Билле
Аугуст
- Актёр
Сэм
Клафлин
- МБАктёр
Миккель
Боэ Фёльсгор
- АЖАктриса
Ана
Жирардо
- Актёр
Блейк
Ритсон
- КСАктриса
Карла-Симон
Спенс
- ЛГАктёр
Лино
Гуанчале
- МРАктёр
Микеле
Риондино
- ГПАктриса
Габриэлла
Пессион
- ЧТАктёр
Чезаре
Таурази
- ПКАктриса
Поппи
Корби-Туч
- ДБАктёр
Джейсон
Барнетт
- НФАктёр
Николас
Фэррел
- ДИАктёр
Джон
Иоанну
- АДСценарист
Александр
Дюма отец
- ГЛСценарист
Грег
Латтер
- СПСценарист
Сандро
Петралья
- Продюсер
Карло
Дельи Эспости
- ЭГПродюсер
Энгельберт
Греч
- ТКХудожник
Том
Конрой
- СКХудожница
Сузанна
Кодоньято
- УПХудожница
Урсула
Патцак
- ЯБМонтажёр
Янус
Биллесков Янсен
- СБОператор
Себастьян
Бленков
- ФБКомпозитор
Фолькер
Бертельман