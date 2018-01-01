Wink
Сериалы
Граф Монте-Кристо
Актёры и съёмочная группа сериала «Граф Монте-Кристо»

Актёры и съёмочная группа сериала «Граф Монте-Кристо»

Режиссёры

Билле Аугуст

Билле Аугуст

Bille August
Режиссёр

Актёры

Сэм Клафлин

Сэм Клафлин

Sam Claflin
АктёрEdmond Dantès
Миккель Боэ Фёльсгор

Миккель Боэ Фёльсгор

Mikkel Boe Følsgaard
АктёрGerard Villefort
Ана Жирардо

Ана Жирардо

Ana Girardot
АктрисаMercedes
Блейк Ритсон

Блейк Ритсон

Blake Ritson
АктёрDanglars
Карла-Симон Спенс

Карла-Симон Спенс

Karla-Simone Spence
АктрисаHaydee
Лино Гуанчале

Лино Гуанчале

Lino Guanciale
АктёрLuigi Vampa
Микеле Риондино

Микеле Риондино

Michele Riondino
АктёрJacopo
Габриэлла Пессион

Габриэлла Пессион

Gabriella Pession
АктрисаHermine
Чезаре Таурази

Чезаре Таурази

Harry Taurasi
АктёрFernand
Поппи Корби-Туч

Поппи Корби-Туч

Poppy Corby-Tuech
АктрисаHeloise Villefort
Джейсон Барнетт

Джейсон Барнетт

Jason Barnett
АктёрCaderousse
Николас Фэррел

Николас Фэррел

Nicholas Farrell
АктёрMorrel
Джон Иоанну

Джон Иоанну

John Ioannou
АктёрNoirtier de Villefort

Сценаристы

Александр Дюма отец

Александр Дюма отец

Alexandre Dumas
Сценарист
Грег Латтер

Грег Латтер

Greg Latter
Сценарист
Сандро Петралья

Сандро Петралья

Sandro Petraglia
Сценарист

Продюсеры

Карло Дельи Эспости

Карло Дельи Эспости

Carlo Degli Esposti
Продюсер
Энгельберт Греч

Энгельберт Греч

Engelbert Grech
Продюсер

Художники

Том Конрой

Том Конрой

Tom Conroy
Художник
Сузанна Кодоньято

Сузанна Кодоньято

Susanna Codognato
Художница
Урсула Патцак

Урсула Патцак

Ursula Patzak
Художница

Монтажёры

Янус Биллесков Янсен

Янус Биллесков Янсен

Janus Billeskov Jansen
Монтажёр

Операторы

Себастьян Бленков

Себастьян Бленков

Sebastian Blenkov
Оператор

Композиторы

Фолькер Бертельман

Фолькер Бертельман

Volker Bertelmann
Композитор