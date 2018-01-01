Актёры и съёмочная группа сериала «Граф Монте-Кристо»

WinkСериалыГраф Монте-КристоАктёры и съёмочная группа сериала «Граф Монте-Кристо»
Режиссёры
Актёры
АктёрEdmond Dantès
Сэм КлафлинSam Claflin
АктёрGerard Villefort
Миккель Боэ ФёльсгорMikkel Boe Følsgaard
АктрисаMercedes
Ана ЖирардоAna Girardot
АктёрDanglars
Блейк РитсонBlake Ritson
АктрисаHaydee
Карла-Симон СпенсKarla-Simone Spence
АктёрLuigi Vampa
Лино ГуанчалеLino Guanciale
АктёрJacopo
Микеле РиондиноMichele Riondino
АктрисаHermine
Габриэлла ПессионGabriella Pession
АктёрFernand
Чезаре ТауразиHarry Taurasi
АктрисаHeloise Villefort
Поппи Корби-ТучPoppy Corby-Tuech
АктёрCaderousse
Джейсон БарнеттJason Barnett
АктёрMorrel
Николас ФэррелNicholas Farrell
АктёрNoirtier de Villefort